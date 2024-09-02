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ДТП в Николо-Павловском унесло жизнь сотрудницы социального центра Нижнего Тагила

ДТП в Николо-Павловском унесло жизнь сотрудницы социального центра Нижнего Тагила

2 сентября 2024, 12:08
Фото: 1MI
31 августа в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом в смертельном ДТП погибла сотрудница Нижнетагильского социально-реабилитационного центра Светлана Штырова.

Знакомые со Светланой люди вспоминают ее как очень доброго, жизнерадостного и отзывчивого человека.

Знала ее очень хорошо! Добрая женщина была. Работала в детском доме на Красногвардейской, — рассказала редакции TagilCity.ru знакомая Светланы Ольга.

Родные, близкие и знакомые семьи, в которой случилось горе, скорбят о трагической гибели тагильчанки. У Светланы остался сын и внучки. Светлане было 55 лет, она проживала в селе Николо-Павловское.

Редакция TagilCity.ru выражает искренние соболезнования семье погибшей.

Фото: страница Светланы в «Одноклассниках»
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