ДТП в Николо-Павловском унесло жизнь сотрудницы социального центра Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Знакомые со Светланой люди вспоминают ее как очень доброго, жизнерадостного и отзывчивого человека.
Знала ее очень хорошо! Добрая женщина была. Работала в детском доме на Красногвардейской, — рассказала редакции TagilCity.ru знакомая Светланы Ольга.
Родные, близкие и знакомые семьи, в которой случилось горе, скорбят о трагической гибели тагильчанки. У Светланы остался сын и внучки. Светлане было 55 лет, она проживала в селе Николо-Павловское.
Редакция TagilCity.ru выражает искренние соболезнования семье погибшей.