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Published Сегодня, 17:00

Modified Сегодня, 17:02

Updated Сегодня, 17:02

Экоитоги недели, похороны, школьный стадион в Тагиле и фестиваль гик-культуры

Экоитоги недели, похороны, школьный стадион в Тагиле и фестиваль гик-культуры

2 сентября 2024, 17:00
Фото: Изображение Midjourney
TagilCity.ru подвел экологические итоги минувшей недели. В Тагиле простились с погибшей от травм при взрыве газа 12-летней девочкой. В городе открыли новый школьный стадион. Власти не нашли подрядчика для ремонта улицы Пожарной. В Екатеринбург съехались любители гик-культуры.

В Нижнем Тагиле в дни НМУ 26–28 августа горожане наблюдали за выбросами в атмосферу — предприятия не сократили их объем, как это предписано законом. В Екатеринбурге нашли сразу две незаконные свалки, в том числе с опасными медицинскими отходами. В Свердловской области на трассах установят метеопосты. Подводим экоитоги прошедшей недели.

Итоги недели: смог в НМУ, опасные свалки и метеопосты
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В Нижнем Тагиле похоронили 12-летнюю Полину. Она стала 11-й по счету жертвой взрыва газа в доме по улице Сибирской. Девочка почти месяц находилась в коме. Врачи упорно пытались спасти ей жизнь, но она так и не пришла в себя. После отпевания в храме Воскресения Христова Полину похоронили на Исинском кладбище. Здесь уже покоятся тела других жертв трагического происшествия.

В Нижнем Тагиле простились с девочкой, которая скончалась после взрыва дома
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У школы №44 открылся новый стадион. На торжественной церемонии присутствовал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Школьники не только смогут играть в подвижные игры с мячом, но и сдавать нормативы ГТО.

В Нижнем Тагиле открылся новый школьный стадион
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В Нижнем Тагиле не нашлось желающих отремонтировать улицу Пожарную. На объявленный властями аукцион подрядчики вообще не заявились. Службе заказчика городского хозяйства придется объявлять конкурс повторно. Сумма контракта — около 5 млн рублей.

В Нижнем Тагиле не нашли подрядчика на ремонт улицы за 5 миллионов рублей
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В Екатеринбурге в первый день осени прошел, пожалуй, самый яркий фестиваль минувшего сезона. В столицу региона съехались представители так называемой гик-культуры. Образы были представлены самые разные — от воскресших мертвецов до персонажей популярных аниме. Победителей отбирало строгое жюри.

Мертвецы, секретные фонды и аниме: как прошел фестиваль гик-культуры в Екатеринбурге
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