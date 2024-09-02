Экоитоги недели, похороны, школьный стадион в Тагиле и фестиваль гик-культуры

В Нижнем Тагиле похоронили 12-летнюю Полину. Она стала 11-й по счету жертвой взрыва газа в доме по улице Сибирской. Девочка почти месяц находилась в коме. Врачи упорно пытались спасти ей жизнь, но она так и не пришла в себя. После отпевания в храме Воскресения Христова Полину похоронили на Исинском кладбище. Здесь уже покоятся тела других жертв трагического происшествия.