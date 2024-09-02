Итоги недели: смог в НМУ, опасные свалки и метеопосты

В нашем регионе к концу 2024 года появится шесть новых метеопостов, плюсом к 51 имеющемуся. Они позволят определять, посыпана ли дорога от гололеда и проводилась ли очистка поверхности трассы от снега. Вместе с этим появятся экраны, на которых будет показываться погода. По сообщению ДИПа, посты появятся на ЕКАДе близ Бутки, Верхнего Дуброво, Таборов и Верхнего Тагила.