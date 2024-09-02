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Published Сегодня, 10:25

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Updated Сегодня, 10:28

Итоги недели: смог в НМУ, опасные свалки и метеопосты

Итоги недели: смог в НМУ, опасные свалки и метеопосты

2 сентября 2024, 10:25
Фото: tagilcity.ru
Какие экологические события с 26 августа по 1 сентября, произошедшие в Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области, запомнились читателям — вспоминаем в еженедельном материале TagilCity.ru.
Сюжет
Выбросы

Первое, о чем необходимо вспомнить, — замеры качества воздуха в Нижнем Тагиле. За первые четыре дня минувшей недели превышений зафиксировано не было — ни по официальным данным «Уральского УГМС», ни по показаниям газоанализатора TagilCity.ru.

Под конец месяца в городе объявили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. Оно действовало с 26 по 28 августа. Как раз в эти дни тагильчане заметили, что над городом зависли выбросы. Судя по их количеству, завод-загрязнитель не снизил количество выбросов в дни НМУ, как это регламентирует закон.

«Ну и вид из окна»: в Нижнем Тагиле из-за смога объявили НМУ до 28 августа
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В Серове местные жители на неделе с 26 августа заметили выбросы над предприятием по обработке древесины. Однако тушить его не пришлось, поскольку спасатели выяснили, что на предприятии сжигают порубочные остатки.

Жители Серова заметили задымление над заводом по обработке дерева
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Остро стояла тема незаконных мусорных свалок. Так, в Екатеринбурге сотрудники природоохранной прокуратуры обнаружили бесхозный участок земли в Кировском районе, заваленный строительным мусором. По решению суда эту территорию будет прибирать областное Минимущества. А прокуратура проконтролирует результат выполнения работ.

На бесхозном участке в Екатеринбурге нашли большую свалку строительных отходов
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Еще одна незаконная свалка в столице Урала была обнаружена близ аэропорта Кольцово. Среди мусора на площади 20 гектаров нашли опасные медицинские отходы класса Б и В, а также пластиковые бутылки, канистры с горючим и другой мусор. Среди них отработанные лабораторные материалы, инструменты, ткани. Сейчас в Екатеринбурге разбираются, что с этим делать.

Незаконная свалка с опасными отходами обнаружена в Екатеринбурге около Кольцово
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Региональный Роспотребнадзор забраковал свыше двух тонн овощей и фруктов. Продукция не имела необходимую маркировку и документы. Партии изъяли, а ответственных призвали к ответственности. Всего проверили 8 тонн фруктов и овощей.

В Свердловской области найдено более двух тонн сомнительных овощей и фруктов
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В экодоме «Народный» подвели итоги работы за лето. За эти месяцы гости просветительского проекта приняли участие в более ста различных мероприятиях. Это и мастер-классы, и экскурсии, и просмотры фильмов, и встречи с экспертами. Среди посетителей — подопечные социальных центров, семьи с детьми, школьники и студенты. Всего через экодом пришли более 6 тысяч гостей.

6 тысяч посетителей: экодом «Народный» в Нижнем Тагиле подвел итоги летней работы
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В нашем регионе к концу 2024 года появится шесть новых метеопостов, плюсом к 51 имеющемуся. Они позволят определять, посыпана ли дорога от гололеда и проводилась ли очистка поверхности трассы от снега. Вместе с этим появятся экраны, на которых будет показываться погода. По сообщению ДИПа, посты появятся на ЕКАДе близ Бутки, Верхнего Дуброво, Таборов и Верхнего Тагила.

Новые метеопосты появятся на трассах в Свердловской области
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#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Итоги#Выбросы#Замеры#Екатеринбург#Замеры воздуха#Итоги недели#Замеры выбросов
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