Итоги недели: смог в НМУ, опасные свалки и метеопосты

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Первое, о чем необходимо вспомнить, — замеры качества воздуха в Нижнем Тагиле. За первые четыре дня минувшей недели превышений зафиксировано не было — ни по официальным данным «Уральского УГМС», ни по показаниям газоанализатора TagilCity.ru.
Под конец месяца в городе объявили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. Оно действовало с 26 по 28 августа. Как раз в эти дни тагильчане заметили, что над городом зависли выбросы. Судя по их количеству, завод-загрязнитель не снизил количество выбросов в дни НМУ, как это регламентирует закон.
В Серове местные жители на неделе с 26 августа заметили выбросы над предприятием по обработке древесины. Однако тушить его не пришлось, поскольку спасатели выяснили, что на предприятии сжигают порубочные остатки.
Остро стояла тема незаконных мусорных свалок. Так, в Екатеринбурге сотрудники природоохранной прокуратуры обнаружили бесхозный участок земли в Кировском районе, заваленный строительным мусором. По решению суда эту территорию будет прибирать областное Минимущества. А прокуратура проконтролирует результат выполнения работ.
Еще одна незаконная свалка в столице Урала была обнаружена близ аэропорта Кольцово. Среди мусора на площади 20 гектаров нашли опасные медицинские отходы класса Б и В, а также пластиковые бутылки, канистры с горючим и другой мусор. Среди них отработанные лабораторные материалы, инструменты, ткани. Сейчас в Екатеринбурге разбираются, что с этим делать.
Региональный Роспотребнадзор забраковал свыше двух тонн овощей и фруктов. Продукция не имела необходимую маркировку и документы. Партии изъяли, а ответственных призвали к ответственности. Всего проверили 8 тонн фруктов и овощей.
В экодоме «Народный» подвели итоги работы за лето. За эти месяцы гости просветительского проекта приняли участие в более ста различных мероприятиях. Это и мастер-классы, и экскурсии, и просмотры фильмов, и встречи с экспертами. Среди посетителей — подопечные социальных центров, семьи с детьми, школьники и студенты. Всего через экодом пришли более 6 тысяч гостей.
В нашем регионе к концу 2024 года появится шесть новых метеопостов, плюсом к 51 имеющемуся. Они позволят определять, посыпана ли дорога от гололеда и проводилась ли очистка поверхности трассы от снега. Вместе с этим появятся экраны, на которых будет показываться погода. По сообщению ДИПа, посты появятся на ЕКАДе близ Бутки, Верхнего Дуброво, Таборов и Верхнего Тагила.