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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Машинист из Екатеринбурга, попавший в ДТП под Саратовом, умер в реанимации

Машинист из Екатеринбурга, потерявший жену в аварии, ушел из жизни

2 сентября 2024, 09:32
Фото: Изображение Midjourney

Машинист из Екатеринбурга, попавший в ДТП под Саратовом, умер в реанимации

Машинист из Екатеринбурга, Алексей Райков, после продолжительной борьбы за жизнь скончался в реанимации.

Семья из столицы Урала попала в автоаварию на трассе под Саратовом 21 июля. Автомобиль екатеринбуржцев лоб в лоб столкнулся с грузовиком. От полученных травм супруга водителя легкового автомобиля скончалась на месте.

Главу семейства и троих детей госпитализировали. Врачи боролись за жизнь мужчины 2 недели. К сожалению, травмы после ДТП оказались слишком тяжелыми.

Двух его дочерей прооперировали. Они сейчас находятся в больнице. О третьей дочери информации не поступало.

Напомним, выжившая в ДТП под Саратовом трехлетняя девочка отправлена в Екатеринбург.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#ДТП#ЧП#Смертельное дтп#18+#Екатеринбург
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