Машинист из Екатеринбурга, потерявший жену в аварии, ушел из жизни

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Семья из столицы Урала попала в автоаварию на трассе под Саратовом 21 июля. Автомобиль екатеринбуржцев лоб в лоб столкнулся с грузовиком. От полученных травм супруга водителя легкового автомобиля скончалась на месте.
Главу семейства и троих детей госпитализировали. Врачи боролись за жизнь мужчины 2 недели. К сожалению, травмы после ДТП оказались слишком тяжелыми.
Двух его дочерей прооперировали. Они сейчас находятся в больнице. О третьей дочери информации не поступало.
Напомним, выжившая в ДТП под Саратовом трехлетняя девочка отправлена в Екатеринбург.