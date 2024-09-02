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Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

В Екатеринбурге прошел яркий и запоминающийся фестиваль гик культуры

Мертвецы, секретные фонды и аниме: как прошел фестиваль гик-культуры в Екатеринбурге

2 сентября 2024, 08:59
Фото: tagilcity.ru

В Екатеринбурге прошел яркий и запоминающийся фестиваль гик культуры

В Екатеринбурге прошел гик-кон: воскресшие мертвецы, Рик Санчес, сотрудники Фонда «SCP», ловившие сбежавшие аномалии. Персонажи разных аниме. И Сергей Нечаев, который таки смог поймать того самого гуся-матерщинника. Редакция TagilCity.ru просто не могла пропустить такое яркое событие.

Фестиваль гик-культуры уже в пятый раз проходит в Екатеринбурге. На мероприятии можно было не только посмотреть на людей, переодетых в разных бесчисленных персонажей из всевозможных вселенных, но и поучиться. У гостей была возможность послушать лекции и мастер-классы от не более звездных лекторов.

А лучшие начинающие разработчики видеоигр, авторы комиксов и книг участвовали в конкурсе. Строгое жюри внимательно отбирало победителей. Те, кто завоевали судейские симпатии, смогли получить гранты на свои проекты.

Напомним, что гик — это не оскорбление и это не человек, который безумно любит смотреть аниме. Гики — это люди, которые увлечены какой-либо культурой.

Фото: tagilcity.ru

Бесконечные эмоции

Именно так фестиваль описывают его участники и просто гости. И вправду, такие красочные мероприятия довольно редко проходят в Екатеринбурге.

Я была на фестивале и в прошлом году. Для меня это мощнейшая положительная энергетика. И, конечно, впечатляет масштаб фестиваля. Редко когда можно увидеть столько красивых и увлеченных людей в одном месте, — рассказала TagilCity.ru Шляпница.

Девушка в женской интерпретации «Шляпника» из «Алисы в стране чудес» уже пять лет занимается косплеем. «Шляпник» не единственный персонаж в ее копилке.

Шляпница, которая дарила всем бесплатные объятияШляпница, которая дарила всем бесплатные объятия
Шляпница, которая дарила всем бесплатные объятия
Фото: tagilcity.ru

По наблюдениям корреспондента TagilCity.ru, на фестивале были персонажи, которые настолько въелись в сердца гостей, что от них просто не отходили желающие сфотографироваться.

Как, например, мужчина в солидном костюме и с сердцем на голове. И нет, не с тем самым сердцем любви, а «настоящее» человеческое сердце. Нам удалось выяснить, что молодой человек косплеит Шона из аниме «Дорохедоро».

А с персонажами аниме «ДжоДжо» фотографировались даже мамы с детьми. Один из участников кампании, которые изображали персонажей этого аниме, занимается косплеем уже 10 лет.

Шон из «Дорохедоро»Шон из «Дорохедоро»
Персонажи «ДжоДжо»Персонажи «ДжоДжо»
Шон из «Дорохедоро»
Фото: tagilcity.ru

Воскресла специально для вас

На фестивале не обошлось и без некрологической науки. Невеста Франкенштейна лично поприсутствовала на гик-тусовке. Лора занимается косплеем уже без малого четыре года.

Подозреваем, что присутствие такого количества мертвых, живых и необычных персонажей привлекло внимание сотрудников секретного Фонда «SCP», которые несмотря на свой секретный статус не скрывали своего присутствия.

На мероприятии присутствовали и другие «вооруженные» организации. Сотрудники «N.E.E.T» рассказали TagilCity.ru зачем они пришли на гик-кон.

Вообще, мы [N.E.E.T — прим. ред.] занимаемся обеспечением безопасности на подобного рода мероприятиях. А так, да, мы тоже косплееры и можно сказать, что субкультура. Но на этом фестивале мы просто гости, отдыхаем и чудно проводим время, — рассказал TagilCity.ru мужчина с позывным «Глюк».
Невеста ФранкенштейнаНевеста Франкенштейна
Боец секретного Фонда "SCP"Боец секретного Фонда "SCP"
Ученый и боец уже не такого секретного Фонда "SCP"Ученый и боец уже не такого секретного Фонда "SCP"
Сотрудники «N.E.E.T»Сотрудники «N.E.E.T»
Невеста Франкенштейна
Фото: tagilcity.ru

Прямиком из «прошлого»

В закоулках «Радуги парка» материализовался ученый Рик Санчес из мультсериала «Рик и Морти». О целях ученого нам узнать не удалось, зато мы смогли его сфотографировать.

Из альтернативного Советского Союза на фестиваль пришел тайный агент П-3 Сергей Нечаев. И хоть в своем родном мире «Atomic Heart» он так и не поймал гуся-матерщинника, на гик-коне ему это удалось.

Америка 90-х была так давно, но персонаж «GTA San Andreas» Биг Смоук выглядит так будто никогда не умирал и не старел.

Рик Санчес из мультсериала "Рик и Морти"Рик Санчес из мультсериала "Рик и Морти"
Сергей Нечаев из "Atomic Heart"Сергей Нечаев из "Atomic Heart"
Биг Смоук из компьютерной игры «GTA San Andreas»Биг Смоук из компьютерной игры «GTA San Andreas»
Рик Санчес из мультсериала "Рик и Морти"
Фото: tagilcity.ru

Необъяснимо

В некоторых происходящих явлениях корреспонденту TagilCity.ru так и не удалось разобраться. Например, удалось запечатлеть, как один молодой человек надевал другому бензопилу, сделанную из картона, — видимо, это так и останется загадкой.

Среди безумного количества персонажей были замечены военный с молотом и девушка с катаной, которые сражались за пакет из местного супермаркета.

На фестивале пришли и люди, которые изображали не каких-то там героев, а своих собственных. Так, Павел, фанат настольной ролевой игры «Подземелья и драконы», пришел в образе собственноручно разработанного персонажа.

А девушка, чье имя нам неизвестно, любит творчество и в особенности создавать различные костюмы. На гик-кон она пришла в своем собственном образе.

Зачем надевать на голову макет бензопилы?Зачем надевать на голову макет бензопилы?
Военный и девушка устроили дуэль за пакет из супермаркетаВоенный и девушка устроили дуэль за пакет из супермаркета
Костюм девушки, которая осталась неизвестнойКостюм девушки, которая осталась неизвестной
Павел в образе своего персонажаПавел в образе своего персонажа
Зачем надевать на голову макет бензопилы?
Фото: tagilcity.ru

В конце второго дня фестиваля харизматичный ведущий награждал победителей различных номинаций. Так, главный победитель питчинга комиксов получил грант на сумму 30 тысяч рублей и купон на бесконечный кофе в одно из заведений города.

Молодые люди, записывающие подкасты, тоже не остались в стороне. Их награждала руководитель «Яндекс Подкасты» Ирина Тарасова. Главный приз куда скромнее, чем в предыдущей номинации — 15 тысяч рублей. Зато «Яндекс» будет продвигать работы победивших подкастеров.

За первое место в косплей-шоу организаторы дарили 30 тысяч рублей. Деньгами подарки не ограничились. Один из участников получил фирменный сноуборд, разукрашенный под стиль сети фастфуда. Другие участники получили и гранты на различную онлайн-учебу.

Интересно, резиновую утку тоже кто-то косплеит?Интересно, резиновую утку тоже кто-то косплеит?
Интересно, резиновую утку тоже кто-то косплеит?
Фото: tagilcity.ru

Напомним, что в августе Екатеринбург праздновал свой День Рождения. Размах праздника поражает: толпы до горизонта, перекрытые дороги и, конечно, незабываемая атмосфера.

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