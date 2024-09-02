Мертвецы, секретные фонды и аниме: как прошел фестиваль гик-культуры в Екатеринбурге

Фестиваль гик-культуры уже в пятый раз проходит в Екатеринбурге. На мероприятии можно было не только посмотреть на людей, переодетых в разных бесчисленных персонажей из всевозможных вселенных, но и поучиться. У гостей была возможность послушать лекции и мастер-классы от не более звездных лекторов.