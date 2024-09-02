На 28 участках трасс в Свердловской области отключат камеры фиксации

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Такие изменения связаны с новым законом об автомобильных трассах, согласно которому, теперь видеофиксаторы должны быть установлены в определенных местах и при соблюдений перечня условий, рассказали в пресс-службе свердловского Минтранса.
При этом, если на 28 участках появятся очаги аварийных ситуаций, камеры снова начнут работать. Однако не сразу, так как цена за переподключение одного комплекса может доходить до полумиллиона рублей.
Обновления стали действовать с 1 сентября 2024 года. Технику можно устанавливать только на 200-метровых дорогах, которые считаются очагами аварийности.
Напомним, с начала 2024 года в Свердловской области были выписаны несколько миллионов штрафов за несоблюдения ПДД.