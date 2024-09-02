На Камчатке упал вертолет с туристами. На борту было 6 пермяков

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Трагедия произошла, когда Вертолет Ми-8Т направлялся с Вулкана Вачкажец в поселок Николаевка. Во время полета у диспетчеров с экипажем пропала связь.
На поиски отправился другой вертолет. Обломки Ми-8Т обраружили на высоте 900 метров.
По сведениям МЧС, все 22 тела нашли и отправили в Петропавловск-Камчатский. Там будут проводить процедуру опознания.
Следователи на данный момент отрабатывают две версии произошедшего. По одной из версий причиной крушения стала техническая неисправность воздушного судна, а по другой — нарушение правил пилотирования.
Когда тела смогут перевезти в Пермь, пока неизвестно, сообщает издание Properm.ru.
Ранее самолет без опознавательных знаков замечен над Нижним Тагилом.