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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

фото: МЧС России

На Камчатке упал вертолет с туристами. На борту было 6 пермяков

2 сентября 2024, 12:19
фото: МЧС России

Шесть пермяков погибли при крушении вертолета на Камчатке

Вертолет с туристами разбился на Камчатке. Погибли 6 пермяков.

Трагедия произошла, когда Вертолет Ми-8Т направлялся с Вулкана Вачкажец в поселок Николаевка. Во время полета у диспетчеров с экипажем пропала связь.

На поиски отправился другой вертолет. Обломки Ми-8Т обраружили на высоте 900 метров.

По сведениям МЧС, все 22 тела нашли и отправили в Петропавловск-Камчатский. Там будут проводить процедуру опознания.

Следователи на данный момент отрабатывают две версии произошедшего. По одной из версий причиной крушения стала техническая неисправность воздушного судна, а по другой — нарушение правил пилотирования.

Когда тела смогут перевезти в Пермь, пока неизвестно, сообщает издание Properm.ru.

Ранее самолет без опознавательных знаков замечен над Нижним Тагилом.

Стало известно, что за самолет кружил над Уралвагонзаводом в Тагиле
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