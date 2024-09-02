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Posted Сегодня, 03:59

Published Сегодня, 03:59

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

Мальчика в Екатеринбурге задавили упавшие ворота гаража

На мальчика в Екатеринбурге упали ворота гаража

2 сентября 2024, 03:59
Фото: 1MI

Мальчика в Екатеринбурге задавили упавшие ворота гаража

В Екатеринбурге мальчика насмерть придавили упавшие ворота гаража. Происшествие случилось в Октябрьском районе.

Отец школьника ремонтировал ворота, а мальчик ему помогал. В какой-то момент ворота обрушились на голову ребенка. Родители вызвали врачей, однако мальчика не стало в машине, так как у него был перелом черепа, пишет Е1.

Известно, что семья является благополучной. В Следкоме решается вопрос о том, чтобы возбудить дело в связи с причинением смерти по неосторожности.

Напомним, в августе 2024 года в Алапаевске бетонная плита рухнула на 10-летнего мальчика, в результате чего школьник скончался.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Смерть#Полиция#Уголовное дело#ЧП#Мальчик#Гараж#Ворота#18+#Екатеринбург#Инцидент
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