Путин призвал бороться с вейпами не запретами, а популяризацией ЗОЖ

Об этом глава государства сказал в рамках открытого урока «Разговор о важном», который состоялся в городе Кызыле Республики Тыва. Выступая перед учениками МБОУ СОШ № 20 имени героев Отечества города Кызыла, Владимир Путин сказал, что есть определенная граница, когда повышение налогов или запрет чего-либо уже не работает, в результате на рынке появляется продукция, которая производится не в рамках действующего закона.



«К сожалению, и у нас в стране был опыт, когда боролись с алкоголем, вырубили все виноградники, это привело к повышению самогоноварения, пили денатурат», — пояснил президент.



Он подчеркнул, что вопрос с распространением вейпов среди несовершеннолетних серьезен, поскольку впоследствии у молодых ребят могут возникнуть проблемы с памятью, общим физическим состоянием и репродуктивной функцией организма. Путин призвал доносить эту информацию до подростков.



«Комплексная должна быть работа. И прежде всего разъяснение реальной ситуации, к чему это приводит. Нужно, чтобы здоровый образ жизни и спорт стали модными, чтобы это было круто», — отметил Владимир Путин.