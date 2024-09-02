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Updated Сегодня, 13:16

Путин призвал бороться с вейпами не запретами, а популяризацией ЗОЖ

Путин призвал бороться с вейпами не запретами, а популяризацией ЗОЖ

2 сентября 2024, 13:15
Фото: Пресс-служба администрации президента РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что в борьбе с распространением электронных сигарет необходимо применять комплексный подход, ориентированный на популяризацию здорового образа жизни.

Об этом глава государства сказал в рамках открытого урока «Разговор о важном», который состоялся в городе Кызыле Республики Тыва. Выступая перед учениками МБОУ СОШ № 20 имени героев Отечества города Кызыла, Владимир Путин сказал, что есть определенная граница, когда повышение налогов или запрет чего-либо уже не работает, в результате на рынке появляется продукция, которая производится не в рамках действующего закона.

«К сожалению, и у нас в стране был опыт, когда боролись с алкоголем, вырубили все виноградники, это привело к повышению самогоноварения, пили денатурат», — пояснил президент.

Он подчеркнул, что вопрос с распространением вейпов среди несовершеннолетних серьезен, поскольку впоследствии у молодых ребят могут возникнуть проблемы с памятью, общим физическим состоянием и репродуктивной функцией организма. Путин призвал доносить эту информацию до подростков.

«Комплексная должна быть работа. И прежде всего разъяснение реальной ситуации, к чему это приводит. Нужно, чтобы здоровый образ жизни и спорт стали модными, чтобы это было круто», — отметил Владимир Путин.

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