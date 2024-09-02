Реабилитационный центр в Тагиле, боец СВО, штормовое предупреждение и шоу кондитеров

Тагильский реабилитационный центр для детей-инвалидов капитально отремонтируют. На эти цели из областного бюджета выделено более 3 млн рублей. Здание довольно старое — оно было построено в 1979 году. Поэтому подрядчику перед ремонтом придется провести комплексное обследование.