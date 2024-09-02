Реабилитационный центр в Тагиле, боец СВО, штормовое предупреждение и шоу кондитеров

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Тагильский реабилитационный центр для детей-инвалидов капитально отремонтируют. На эти цели из областного бюджета выделено более 3 млн рублей. Здание довольно старое — оно было построено в 1979 году. Поэтому подрядчику перед ремонтом придется провести комплексное обследование.
На СВО погиб разведчик-гранатометчик из Нижнего Тагила Денис Решетников. Бойцу было 48 лет. В зону боевых действий он отправился в конце 2023 года. У Дениса Решетникова остались семья и родители.
Метеорологи объявили штормовое предупреждение в первый день учебного года. Порывы ветра будут достигать 17 м/с. В некоторых районах Свердловской области пройдут дожди.
Четырнадцатилетний житель Березовского стал участником шоу «Кондитер. Дети». Оно выходит на телеканале «Пятница». В одном из выпусков Корней Ощепков продемонстрировал жюри грандиозный бисквитный торт с шоколадом и вишнями. Если кондитерские умения свердловчанина поразят жюри, то Корней сможет выйти в финал шоу.
В Екатеринбург приедет легендарный американский певец XZibit. Он выступит вместе с российской группой Otyken. Дата концерта пока неизвестна. Ранее он намечался на 4 октября, но затем организаторы по неизвестным причинам перенесли выступление.