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Реабилитационный центр в Тагиле, боец СВО, штормовое предупреждение и шоу кондитеров

Реабилитационный центр в Тагиле, боец СВО, штормовое предупреждение и шоу кондитеров

2 сентября 2024, 01:34
Фото: Изображение Midjourney
В Тагиле отремонтируют реабилитационный центр для детей-инвалидов. На СВО погиб разведчик-гранатометчик. На Среднем Урале объявили штормовое предупреждение. Юный свердловчанин примет участие в шоу на ТВ. В Екатеринбург приедет участник шоу «Тачка на прокачку». Подводим итоги за минувшие выходные.

Тагильский реабилитационный центр для детей-инвалидов капитально отремонтируют. На эти цели из областного бюджета выделено более 3 млн рублей. Здание довольно старое — оно было построено в 1979 году. Поэтому подрядчику перед ремонтом придется провести комплексное обследование.

Реабилитационный центр для детей-инвалидов планируют отремонтировать в Нижнем Тагиле
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На СВО погиб разведчик-гранатометчик из Нижнего Тагила Денис Решетников. Бойцу было 48 лет. В зону боевых действий он отправился в конце 2023 года. У Дениса Решетникова остались семья и родители.

Разведчик-гранатометчик из Нижнего Тагила героически погиб на СВО
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Метеорологи объявили штормовое предупреждение в первый день учебного года. Порывы ветра будут достигать 17 м/с. В некоторых районах Свердловской области пройдут дожди.

Штормовое предупреждение объявлено в День знаний в Свердловской области
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Четырнадцатилетний житель Березовского стал участником шоу «Кондитер. Дети». Оно выходит на телеканале «Пятница». В одном из выпусков Корней Ощепков продемонстрировал жюри грандиозный бисквитный торт с шоколадом и вишнями. Если кондитерские умения свердловчанина поразят жюри, то Корней сможет выйти в финал шоу.

Подросток из Свердловской области стал участником шоу «Кондитер. Дети»
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В Екатеринбург приедет легендарный американский певец XZibit. Он выступит вместе с российской группой Otyken. Дата концерта пока неизвестна. Ранее он намечался на 4 октября, но затем организаторы по неизвестным причинам перенесли выступление.

В Екатеринбург приедет звезда шоу «Тачка на прокачку»
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Реабилитационный центр для детей-инвалидов планируют отремонтировать в Нижнем Тагиле
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