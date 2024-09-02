Рейсы из Екатеринбурга в Египет и Казахстан задержали более, чем на 10 часов

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Изначально отправление лайнеров в рейс было назначено на 16:10 и 16:45, однако их перенесли на 2 сентября в 03:35 и 04:10 по местному времени. Информация о переносе рейсов появилась на электронном табло аэропорта Кольцово.
В компании Red Wings отметили, что задержка произошла в связи с закрытием казахстанского аэропорта. Причина задержки самолета компании «Россия» на данный момент неизвестна.
Напомним, 26 августа 2024 года в Екатеринбурге почти на шесть часов задержали вылет в Ханты-Мансийск.