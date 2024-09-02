Российский валютный рынок ввергся в хаос и неопределенность. Что делать простым людям

Такое положение дел создает неопределенность и затрудняет ведение бизнеса в России. Дело в том, что Российские предприниматели закупают в Китае товар из рассчета стоимости юаня по Российскому банковскому курску. Но когда деньги поступают на счет поставщиков, там стоимость юаня к рублю получается на 10-12 процентов выше. Соответственно, на столько же подорожает товар.