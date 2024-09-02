Российский валютный рынок ввергся в хаос и неопределенность. Что делать простым людям

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
«Новые Известия» рассказали, что ждет российский малый бизнес и простых граждан из-за хаоса на валютном рынке.
Рубль в тупике: к чему привела утрата свободной конвертируемости?
После введения американских санкций против Мосбиржи в июне 2024 года, Россия фактически потеряла 32-летнюю историю свободной конвертируемости рубля. Эксперты отмечают, что рубль больше не определяется рынком, а его курс устанавливается искусственно.
Андрей Нечаев, который в 1992 году вводил конвертируемость рубля, выражает опасение по поводу возвращения к советской практике множественности курсов.
В реальности, бизнес уже столкнулся с этой проблемой. На сегодняшний день имеется три курса рубля.
Курс ЦБ — официальный курс, установленный Центральным банком.
Банковский курс — курс, по которому банки покупают и продают валюту.
Курс черного рынка — курс, по которому валюта меняется в нелегальных обменных пунктах.
Все это ввергает Российский валютный рынок в хаос и неопределенность.
Введение санкций заставило ЦБ РФ перейти к искусственному формированию курса рубля. Вместо свободных торгов на бирже, ЦБ начал публиковать средние курсы валют, основанные на данных крупных банков.
Эта практика вызвала серьезные проблемы. Курсы не отражают реальный спрос на валюту, а основываются на желании банков продать валюту по установленной ими цене. Ситуация на валютном рынке стала запутанной, и даже ЦБ не может определить, на какой курс ориентироваться при составлении прогнозов для страны.
Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин признал, что к октябрьскому заседанию совета директоров по ключевой ставке, ЦБ должен решить, какой курс будет использоваться для макроэкономического прогноза.
Такая неопределенность создает серьезные риски для бизнеса и экономики России.
Такое положение дел создает неопределенность и затрудняет ведение бизнеса в России. Дело в том, что Российские предприниматели закупают в Китае товар из рассчета стоимости юаня по Российскому банковскому курску. Но когда деньги поступают на счет поставщиков, там стоимость юаня к рублю получается на 10-12 процентов выше. Соответственно, на столько же подорожает товар.
А с учетом удорожания логистики, цены на товары из Китая для конечного потребителя вырастут вдвое.
Эксперты рекомендуют покупать необходимую бытовую технику сейчас. Откладывать не стоит.
Тем у кого есть накопления, лучше всего их класть на депозит в банки. Вклады сейчас позволяют сберечь средства от инфляции.
Напомним, во втором полугодии россияне перенаправят до 380 млрд рублей с ипотеки на вклады.