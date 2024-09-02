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Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

В Свердловской области прогнозируется очередное арктическое вторжение

Синоптик Алексей Пулин спрогнозировал в Свердловской области арктическое вторжение

2 сентября 2024, 06:39
Фото: 1MI

В Свердловской области прогнозируется очередное арктическое вторжение

Синоптик Алексей Пулин спрогнозировал в Свердловской области дожди

Дождливая и ветреная погода придет в регион со стороны Карского моря.

Во вторник северные районы области будут во власти холодного атмосферного фронта с дождями до 2-7 мм.

В Столицу Урала фронт придет уже в ночь на третье сентября и принесет небольшой дождь. погода ночью ожидается +8…+10 градусов, а днем +20…+22 градуса тепла.

Ранее стала известна погода на осень. В регион придут дожди, снегопады и ветра.

Заморозки ожидаются в Екатеринбурге в конце недели
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#Екатерина Смирнова#Общество#Погода#Екатеринбург#Проноз погоды#Дождливая погода
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