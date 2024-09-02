Синоптик Алексей Пулин спрогнозировал в Свердловской области арктическое вторжение

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Дождливая и ветреная погода придет в регион со стороны Карского моря.
Во вторник северные районы области будут во власти холодного атмосферного фронта с дождями до 2-7 мм.
В Столицу Урала фронт придет уже в ночь на третье сентября и принесет небольшой дождь. погода ночью ожидается +8…+10 градусов, а днем +20…+22 градуса тепла.
Ранее стала известна погода на осень. В регион придут дожди, снегопады и ветра.