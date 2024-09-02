Старые жесткие полотенца перестанут царапать тело: поможет одна ложка этого средства

Не менее важно и то, в каких условиях вы стираете и сушите ваши любимые полотенца. Стирка и сушка полотенец при высоких температурах могут повредить волокна ткани, приводя к их ломкости и жесткости. Слишком горячая вода и перегрев в сушилке могут ускорить этот процесс. Эксперты Telegram-канала о домоводстве «Смекалочка I Лайфхаки» не смягчат воду, которая течет из вашего крана, и не проконтролируют, сколько средства вы кладете при стирке. Однако они знают простое и действенное средство, которое поможет легко, быстро и практически бесплатно вернуть полотенцам былую мягкость.