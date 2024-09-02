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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Старые жесткие полотенца перестанут царапать тело: поможет одна ложка этого средства

Старые жесткие полотенца перестанут царапать тело: поможет одна ложка этого средства

2 сентября 2024, 09:33
Фото: tagilcity.ru
Махровые полотенца могут становиться жесткими по разным причинам. Одна из наиболее частых — накопление остатков моющих средств в волокнах ткани. Но это не беда. Вы легко вернете былую мягкость полотенцу с помощью простого и доступного средства.

Если при стирке вы кладете слишком большое количество моющего средства или кондиционера, то со временем даже самые качественные махровые полотенца превратятся в жесткую рогожу. Вытираться такой тканью не слишком приятно, особенно детям с их нежной и тонкой кожей. Также махровые полотенца могут портиться из-за жесткой воды, насыщенной минеральными солями. Когда жесткая вода используется для стирки, соли могут оседать на ткани, делая ее жесткой и грубой на ощупь.

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Не менее важно и то, в каких условиях вы стираете и сушите ваши любимые полотенца. Стирка и сушка полотенец при высоких температурах могут повредить волокна ткани, приводя к их ломкости и жесткости. Слишком горячая вода и перегрев в сушилке могут ускорить этот процесс. Эксперты Telegram-канала о домоводстве «Смекалочка I Лайфхаки» не смягчат воду, которая течет из вашего крана, и не проконтролируют, сколько средства вы кладете при стирке. Однако они знают простое и действенное средство, которое поможет легко, быстро и практически бесплатно вернуть полотенцам былую мягкость.

Для начала стираем полотенца обычным способом. Затем вытаскиваем их из машинки и складываем в таз. Заливаем водой и добавляем обычную поваренную соль из расчета одна столовая ложка на один литр. После нужно их немного прополоскать в подсоленой воде и оставить на 30 минут, — советуют эксперты.

Далее выньте полотенца, отожмите и прополощите в одной-двух водах. Соль прекрасно смягчает огрубевшую ткань, к тому же «выбивает» химические средства из волокон. После сушки полотенца вновь станут мягкими и пушистыми, а вытираться ими будет очень приятно.

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