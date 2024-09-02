Участник ОПГ в Екатеринбурге приговорен к 7 годам тюрьмы за вымогательство

Суд приговорил подсудимого к семи годам тюремного заключения, а также оштрафовал его на 50 тысяч. Другие подсудимые также были приговорены к лишению свободы от 7,6 лет до 11 лет. Также каждый из них выплатит штраф от 50 до 200 тысяч.