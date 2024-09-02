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Участник ОПГ в Екатеринбурге приговорен к 7 годам тюрьмы за вымогательство

Участник ОПГ в Екатеринбурге приговорен к 7 годам тюрьмы за вымогательство

2 сентября 2024, 10:49
Фото: Изображение Midjourney
Суд в Екатеринбурге вынес приговор 28-летнему участнику ОПГ, обвиняемому в вымогательстве под видом полицейского. Преступление произошло в сентябре 2022 года.

Осужденный и пятеро его знакомых под видом полицейских встретились со знакомым одного из злоумышленников.

Они подложили ему в машину вещество, внешне похожее на наркотическое средство, и инсценировали его задержание, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Далее компания стала требовать у потерпевшего 250 тысяч якобы за то, чтобы замять дело. Горожанин согласился и отдал им деньги. Вскоре вымогатели были задержаны.

Суд приговорил подсудимого к семи годам тюремного заключения, а также оштрафовал его на 50 тысяч. Другие подсудимые также были приговорены к лишению свободы от 7,6 лет до 11 лет. Также каждый из них выплатит штраф от 50 до 200 тысяч.

Напомним, в Верхней Пышме осудили наркокурьера, который сообщил заведомо ложную информацию о том, что его избили в лесу преступники за обман с наркотиками.

204 члена ОПГ были задержаны в Свердловской области с начала года
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