Участник ОПГ в Екатеринбурге приговорен к 7 годам тюрьмы за вымогательство

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Осужденный и пятеро его знакомых под видом полицейских встретились со знакомым одного из злоумышленников.
Они подложили ему в машину вещество, внешне похожее на наркотическое средство, и инсценировали его задержание, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Далее компания стала требовать у потерпевшего 250 тысяч якобы за то, чтобы замять дело. Горожанин согласился и отдал им деньги. Вскоре вымогатели были задержаны.
Суд приговорил подсудимого к семи годам тюремного заключения, а также оштрафовал его на 50 тысяч. Другие подсудимые также были приговорены к лишению свободы от 7,6 лет до 11 лет. Также каждый из них выплатит штраф от 50 до 200 тысяч.
Напомним, в Верхней Пышме осудили наркокурьера, который сообщил заведомо ложную информацию о том, что его избили в лесу преступники за обман с наркотиками.