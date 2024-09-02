Укроп моркови не товарищ: что нельзя сажать на грядке рядом с этой душистой зеленью

Некоторые дачники практикуют посадку укропа рядом с морковью. Считается, что пряная зелень положительно влияет на вкус оранжевого корнеплода. И это действительно так. Морковь получается сладкая, но при этом очень мелкая. Эфирные масла укропа замедляют ее рост и подавляют развитие корневой системы. Кроме того, укроп и морковь могут конкурировать за одни и те же питательные вещества, а также могут быть подвержены общим вредителям.