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Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Эксперт Коврижных рассказала, какие растения не выносят соседства с укропом

Укроп моркови не товарищ: что нельзя сажать на грядке рядом с этой душистой зеленью

2 сентября 2024, 11:34
Фото: Изображение Midjourney

Эксперт Коврижных рассказала, какие растения не выносят соседства с укропом

Укроп однозначно полезен для здоровья человека, однако далеко не все огородные культуры оценят соседство с этим популярным травянистым изделием. Если вы планируете выращивать укроп, важно знать, какие растения не стоит сажать рядом.

Укроп хорошо растет рядом с многими травами и овощами, такими как томаты, свекла, перцы и огурцы. Однако некоторые огородные культуры его просто на дух не выносят в буквальном смысле слова. Все дело в том, что эта зелень выделят эфирные масла, которые негативно влияют на растения. О том, какие растения лучше развести по разным «углам» вашего огорода, знает агроном, эксперт портала «Белновости» Анастасия Коврижных.

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Морковь

Некоторые дачники практикуют посадку укропа рядом с морковью. Считается, что пряная зелень положительно влияет на вкус оранжевого корнеплода. И это действительно так. Морковь получается сладкая, но при этом очень мелкая. Эфирные масла укропа замедляют ее рост и подавляют развитие корневой системы. Кроме того, укроп и морковь могут конкурировать за одни и те же питательные вещества, а также могут быть подвержены общим вредителям.

Сельдерей и петрушка

Практически такое же влияние укроп оказывает и на сельдерей с петрушкой. Опытные дачники подметили, что в присутствии укропа зелень часто болеет и плохо растет. Кроме того, укроп, петрушка и сельдерей имеют свои неповторимые ароматические свойства. Находясь по соседству, они могут взаимодействовать не самым благоприятным образом, влияя на вкус и аромат друг друга.

Фото: Изображение Midjourney

Лук и чеснок

Лук и чеснок предпочитают хорошо дренированные почвы с нейтральным уровнем кислотности, в то время как укроп более требователен к влаге и закислению почвы. Это может привести к тому, что каждое из растений будет страдать от недостатка нужных ресурсов.

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