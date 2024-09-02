Укроп моркови не товарищ: что нельзя сажать на грядке рядом с этой душистой зеленью

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Укроп хорошо растет рядом с многими травами и овощами, такими как томаты, свекла, перцы и огурцы. Однако некоторые огородные культуры его просто на дух не выносят в буквальном смысле слова. Все дело в том, что эта зелень выделят эфирные масла, которые негативно влияют на растения. О том, какие растения лучше развести по разным «углам» вашего огорода, знает агроном, эксперт портала «Белновости» Анастасия Коврижных.
Некоторые дачники практикуют посадку укропа рядом с морковью. Считается, что пряная зелень положительно влияет на вкус оранжевого корнеплода. И это действительно так. Морковь получается сладкая, но при этом очень мелкая. Эфирные масла укропа замедляют ее рост и подавляют развитие корневой системы. Кроме того, укроп и морковь могут конкурировать за одни и те же питательные вещества, а также могут быть подвержены общим вредителям.
Практически такое же влияние укроп оказывает и на сельдерей с петрушкой. Опытные дачники подметили, что в присутствии укропа зелень часто болеет и плохо растет. Кроме того, укроп, петрушка и сельдерей имеют свои неповторимые ароматические свойства. Находясь по соседству, они могут взаимодействовать не самым благоприятным образом, влияя на вкус и аромат друг друга.
Лук и чеснок предпочитают хорошо дренированные почвы с нейтральным уровнем кислотности, в то время как укроп более требователен к влаге и закислению почвы. Это может привести к тому, что каждое из растений будет страдать от недостатка нужных ресурсов.
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