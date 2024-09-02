Уникальная пожаро-спасательная школа открылась в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В «Школе безопасности» дети будут учиться правилам безопасности, а также алгоритму проведения аварийно-спасательных работ.
Куренков отметил, что школьники здесь получат необходимые знания и навыки, а современный ремонт и новая техника сделают процесс обучения комфортным, рассказали в пресс-службе областного Департамента информполитики.
Так, в учреждении сформируют по два пожарно-спасательных класса, в котором будет до 30 человек.
Напомним, в психиатрической больнице Свердловской области открылось отделение, где смогут получить квалифицированную помощь подростки до 18 лет.