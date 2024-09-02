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Updated Сегодня, 10:16

Глава МЧС прибыл в Екатеринбург на открытие уникальной школы

Уникальная пожаро-спасательная школа открылась в Екатеринбурге

2 сентября 2024, 10:14
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Глава МЧС прибыл в Екатеринбург на открытие уникальной школы

В Екатеринбурге открылась уникальная школа, на базе которой будет создан кластер центра «Школа безопасности». Школу открывали глава области Евгений Куйвашев и глава МЧС Александр Куренков.

В «Школе безопасности» дети будут учиться правилам безопасности, а также алгоритму проведения аварийно-спасательных работ.

Куренков отметил, что школьники здесь получат необходимые знания и навыки, а современный ремонт и новая техника сделают процесс обучения комфортным, рассказали в пресс-службе областного Департамента информполитики.

Так, в учреждении сформируют по два пожарно-спасательных класса, в котором будет до 30 человек.

Напомним, в психиатрической больнице Свердловской области открылось отделение, где смогут получить квалифицированную помощь подростки до 18 лет.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Школа#Открытие#Подростки#Техника#Обучение#Екатеринбург#Департамент информполитики#МЧС#Класс
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