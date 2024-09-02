В Екатеринбурге пенсионерка насмерть сбила женщину

Posted 2 сентября, 13:01
Published 2 сентября, 13:01
Modified 2 сентября, 13:03
Updated 2 сентября, 13:03
2 сентября 68-летняя водитель ехала по Чусовскому тракту в сторону Екатеринбурга и сбила женщину, которая предположительно шла по обочине дороги. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, сообщают в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.
Сотрудники ГАИ установят все детали происшествия.
Напомним, возле Нижнего Тагила насмерть сбили переходившую по пешеходному переходу женщину. Ей оказалась сотрудница социального центра.