tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 сентября, 13:01

Published 2 сентября, 13:01

Modified 2 сентября, 13:03

Updated 2 сентября, 13:03

В Екатеринбурге пенсионерка насмерть сбила женщину

В Екатеринбурге пенсионерка насмерть сбила женщину

2 сентября 2024, 13:01
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге на Чусовском тракте пенсионерка, которая управляла машиной, насмерть сбила пешехода.

2 сентября 68-летняя водитель ехала по Чусовскому тракту в сторону Екатеринбурга и сбила женщину, которая предположительно шла по обочине дороги. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, сообщают в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

Сотрудники ГАИ установят все детали происшествия.

Напомним, возле Нижнего Тагила насмерть сбили переходившую по пешеходному переходу женщину. Ей оказалась сотрудница социального центра.

ДТП в Николо-Павловском унесло жизнь сотрудницы социального центра Нижнего Тагила
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге после ДТП с автобусом возбуждено уголовное делоВ Екатеринбурге автобус с пассажирами влетел в деревоОторвало руку: свердловчанин лишился жизни в ДТП под Екатеринбургом
#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Смерть#Пешеход#Сбитый пешеход#18+#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика