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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В Екатеринбурге пенсионерка насмерть сбила женщину

В Екатеринбурге пенсионерка насмерть сбила женщину

2 сентября 2024, 13:01
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на Чусовском тракте пенсионерка, которая управляла машиной, насмерть сбила пешехода.

2 сентября 68-летняя водитель ехала по Чусовскому тракту в сторону Екатеринбурга и сбила женщину, которая предположительно шла по обочине дороги. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, сообщают в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

Сотрудники ГАИ установят все детали происшествия.

Напомним, возле Нижнего Тагила насмерть сбили переходившую по пешеходному переходу женщину. Ей оказалась сотрудница социального центра.

ДТП в Николо-Павловском унесло жизнь сотрудницы социального центра Нижнего Тагила
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