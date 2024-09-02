В Екатеринбурге пенсионерка насмерть сбила женщину

2 сентября 68-летняя водитель ехала по Чусовскому тракту в сторону Екатеринбурга и сбила женщину, которая предположительно шла по обочине дороги. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, сообщают в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.