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Published Сегодня, 16:31

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В Екатеринбурге самокатчик-нарушитель влетел под колеса иномарки на переходе

В Екатеринбурге самокатчик ехал на красный свет и оказался под машиной

2 сентября 2024, 16:31
Фото: 1MI

В Екатеринбурге самокатчик-нарушитель влетел под колеса иномарки на переходе

ДТП с участием человека на самокате и иномарки произошло на перекрестке Радищева-Московской. Водитель двухколесного транспорта пересекал пешеходный переход на красный свет.

В столице Среднего Урала произошло очередное ДТП с участием самоката. Под колесами Lexus LX450D оказался человек, который ехал на прокатном двухколесном транспортном средстве. Он пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора, рассказали в пресс-службе ГАИ города.

За рулем иномарки находился пожилой мужчина с полувековым стажем вождения. Он попытался экстренно затормозить, но избежать наезда не удалось. Самокатчик ударился головой, его госпитализировали в городскую больницу №36.

Известно, что водитель иномарки за 50 лет управления машиной привлекался к административной ответственности лишь один раз.

Ранее в Екатеринбурге под машину попал 14-летний мальчик на велосипеде.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#Иномарка#18+#Екатеринбург#Самокат
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