В Екатеринбурге самокатчик ехал на красный свет и оказался под машиной

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
В столице Среднего Урала произошло очередное ДТП с участием самоката. Под колесами Lexus LX450D оказался человек, который ехал на прокатном двухколесном транспортном средстве. Он пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора, рассказали в пресс-службе ГАИ города.
За рулем иномарки находился пожилой мужчина с полувековым стажем вождения. Он попытался экстренно затормозить, но избежать наезда не удалось. Самокатчик ударился головой, его госпитализировали в городскую больницу №36.
Известно, что водитель иномарки за 50 лет управления машиной привлекался к административной ответственности лишь один раз.
Ранее в Екатеринбурге под машину попал 14-летний мальчик на велосипеде.