В Екатеринбурге самокатчик ехал на красный свет и оказался под машиной

В столице Среднего Урала произошло очередное ДТП с участием самоката. Под колесами Lexus LX450D оказался человек, который ехал на прокатном двухколесном транспортном средстве. Он пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора, рассказали в пресс-службе ГАИ города.