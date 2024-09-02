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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Курица-путешественница из Новосибирска гуляла в Нижнем Тагиле на Красном Камне

В Нижнем Тагиле на Красном Камне во дворе многоэтажки гуляла курица-путешественница

2 сентября 2024, 13:27
Фото: tagilcity.ru

Курица-путешественница из Новосибирска гуляла в Нижнем Тагиле на Красном Камне

В Нижнем Тагиле на Красном Камне во дворе пятиэтажного дома была замечена курица-путешественница из Новосибирска.

Курица по имени Типа вот уже три года вместе со своей хозяйкой путешествует из Новосибирска в Киров. Птица была даже на Алтае. Дальше у пернатой путешественницы в планах посетить соседнюю республику Беларусь.

Хозяйка рассказала, что ее питомице сделали операцию.

Блога у хозяйки курочки пока нет. А так, курочка могла бы стать «золотой». Женщина пока думает над этим.

На самом деле, это к жительнице Нижнего Тагила приехала гостья из Новосибирска вместе с Типой.

К слову, у гостьи еще есть крысеныш и овчарка-пенсионер, рассказала читательница TagilCity.ru.

Фото: tagilcity.ru

Ранее в Свердловской области нашли кошку с крыльями. Но она не летает.

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