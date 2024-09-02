В Нижнем Тагиле на Красном Камне во дворе многоэтажки гуляла курица-путешественница

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Курица по имени Типа вот уже три года вместе со своей хозяйкой путешествует из Новосибирска в Киров. Птица была даже на Алтае. Дальше у пернатой путешественницы в планах посетить соседнюю республику Беларусь.
Хозяйка рассказала, что ее питомице сделали операцию.
Блога у хозяйки курочки пока нет. А так, курочка могла бы стать «золотой». Женщина пока думает над этим.
На самом деле, это к жительнице Нижнего Тагила приехала гостья из Новосибирска вместе с Типой.
К слову, у гостьи еще есть крысеныш и овчарка-пенсионер, рассказала читательница TagilCity.ru.