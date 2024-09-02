В Нижнем Тагиле не нашли подрядчика на ремонт улицы за 5 миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Последний день подачи заявок был 30 августа. К этому моменту на аукцион не поступило ни одного предложения, о чем сообщается в документации.
Подано заявок — ноль.
При этом, согласно официальным документам, проект должен реализоваться в сентябре — к 30 числу. Вполне вероятно, что мэрия Нижнего Тагила объявит повторную закупку.
Напомним, ремонт улицы Тагилстроевского района будет производиться в рамках инициативного бюджетирования. Общий предварительный расчет на его реализацию составил 5,1 миллиона рублей. Как сообщили редакции TagilCity.ru в мэрии Нижнего Тагила, горожане внесли 2,1 миллиона рублей. А город добавил еще 3 миллиона рублей.
На эти средства улица Пожарная, на которой расположены предприятия и жилые дома, должна быть приведена в нормативное состояние. Сейчас на ней нет парковочных мест, имеются выбоины, трещины, затруднен проезд по всей дороге, что вызывает дискомфорт и реальную опасность для всех участников дорожного движения.