В Нижнем Тагиле не нашли подрядчика на ремонт улицы за 5 миллионов рублей

На эти средства улица Пожарная, на которой расположены предприятия и жилые дома, должна быть приведена в нормативное состояние. Сейчас на ней нет парковочных мест, имеются выбоины, трещины, затруднен проезд по всей дороге, что вызывает дискомфорт и реальную опасность для всех участников дорожного движения.