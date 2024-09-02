В Нижнем Тагиле открылся новый школьный стадион

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
2 сентября мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поприсутствовал на церемонии открытия нового стадиона у школы №44. Строители благоустроили площадки для различных игр с мячом, турники, места для сдачи нормативов ГТО, сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Отреставрировать спортивный объект удалось с помощью государственной программы. За последние 5 лет рабочие модернизировали 15 спортивных объектов.