В Нижнем Тагиле открылся новый школьный стадион

2 сентября мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поприсутствовал на церемонии открытия нового стадиона у школы №44. Строители благоустроили площадки для различных игр с мячом, турники, места для сдачи нормативов ГТО, сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.