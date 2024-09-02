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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

В Нижнем Тагиле открылся новый школьный стадион

В Нижнем Тагиле открылся новый школьный стадион

2 сентября 2024, 12:25
Фото: Администрация Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле открылся новый спортивный стадион у школы №44.

2 сентября мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поприсутствовал на церемонии открытия нового стадиона у школы №44. Строители благоустроили площадки для различных игр с мячом, турники, места для сдачи нормативов ГТО, сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Отреставрировать спортивный объект удалось с помощью государственной программы. За последние 5 лет рабочие модернизировали 15 спортивных объектов.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Напомним, что 42 тысячи детей отправились в школы Нижнего Тагила в этом году.

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