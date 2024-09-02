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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

В Нижнем Тагиле простились с девочкой, которая скончалась после взрыва дома

В Нижнем Тагиле простились с девочкой, которая скончалась после взрыва дома

2 сентября 2024, 07:04
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле состоялось прощание с 12-летней Полиной, которая скончалась после взрыва дома.

Прощание было в храме Воскресения Христова. На похороны пришли более 100 человек. Девочку похоронили на Исинском кладбище, где ранее были захоронены другие погибшие во время взрыва, пишет Ура.ру.

Напомним, 1 августа 2024 года в Нижнем Тагиле на Сибирской улице произошел взрыв дома. Некоторые жильцы пострадали, также были погибшие.

Горожанам, которые остались без жилья, начали выплачивать деньги для приобретения новой недвижимости. Дом был признан аварийным и подлежащим сносу.

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