В Нижнем Тагиле простились с девочкой, которая скончалась после взрыва дома

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Прощание было в храме Воскресения Христова. На похороны пришли более 100 человек. Девочку похоронили на Исинском кладбище, где ранее были захоронены другие погибшие во время взрыва, пишет Ура.ру.
Напомним, 1 августа 2024 года в Нижнем Тагиле на Сибирской улице произошел взрыв дома. Некоторые жильцы пострадали, также были погибшие.
Горожанам, которые остались без жилья, начали выплачивать деньги для приобретения новой недвижимости. Дом был признан аварийным и подлежащим сносу.