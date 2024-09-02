В Нижнем Тагиле простятся с инженером-механиком, который погиб на СВО

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
У Эдуарда Перминова остались жена и двое сыновей. Его наградили «Орденом мужества» посмертно.
Погибший боец всю жизнь прожил в Нижнем Тагиле. Руководил своей компанией. Эдуард сам разработал и сам построил дом, где жил вместе с семьей, любил садоводство и охоту. Его жена Галина вспоминает его как истинного патриота и самого трудолюбивого человека в мире, сообщили TagilCity.ru в похоронном бюро «Реквием».
Прощание с Эдуардом Перминовым состоится 3 сентября в 11:30 по адресу: ул. Челюскинцев, 47.
Напомним, что 29 августа простились с жителем Нижнего Тагила, который служил штурмовиком в зоне спецоперации.