В Нижнем Тагиле простятся с инженером-механиком, который погиб на СВО

Погибший боец всю жизнь прожил в Нижнем Тагиле. Руководил своей компанией. Эдуард сам разработал и сам построил дом, где жил вместе с семьей, любил садоводство и охоту. Его жена Галина вспоминает его как истинного патриота и самого трудолюбивого человека в мире, сообщили TagilCity.ru в похоронном бюро «Реквием».