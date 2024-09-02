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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

В Нижнем Тагиле простятся с инженером-механиком, который погиб на СВО

В Нижнем Тагиле простятся с инженером-механиком, который погиб на СВО

2 сентября 2024, 13:28
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле простятся с 56-летним инженером-механиком Эдуардом Перминовым, который погиб при выполнении боевого задания под Луганском.

У Эдуарда Перминова остались жена и двое сыновей. Его наградили «Орденом мужества» посмертно.

Погибший боец всю жизнь прожил в Нижнем Тагиле. Руководил своей компанией. Эдуард сам разработал и сам построил дом, где жил вместе с семьей, любил садоводство и охоту. Его жена Галина вспоминает его как истинного патриота и самого трудолюбивого человека в мире, сообщили TagilCity.ru в похоронном бюро «Реквием».

Фото: Похоронное бюро «Реквием».

Прощание с Эдуардом Перминовым состоится 3 сентября в 11:30 по адресу: ул. Челюскинцев, 47.

Напомним, что 29 августа простились с жителем Нижнего Тагила, который служил штурмовиком в зоне спецоперации.

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