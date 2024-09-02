В Первоуральске прошли прения по делу заместителя директора местного «Водоканала»

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Следователи вменяют ему получение взятки в размере 750 тысяч рублей от местного ИП. Предприниматель хотел, чтобы подозреваемый обеспечил ему «крышу» для проведения ремонта теплотрасс.
После обвиняемый убедил директора местной строительной компании заключить сделку на 6,5 млн рублей с ИП, который дал ему взятку.
Также по указке подозреваемого со склада «Водоканала» вывезли материалы и инструменты на сумму около 25 тысяч рублей для строительства колодца на участке его сына.
Мужчина признал свою вину. Обвинение запросило для него 5,5 лет тюрьмы.
Напомним, что в Первоуральске не первый раз происходят проблемы, так или иначе связанные с коммунальными службами. Например, «Т-Плюс» не может подавать горячую воду из-за сломанных труб. Поэтому суд обязал компанию платить жителям за каждый день без горячей воды.