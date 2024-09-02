В Первоуральске прошли прения по делу заместителя директора местного «Водоканала»

Напомним, что в Первоуральске не первый раз происходят проблемы, так или иначе связанные с коммунальными службами. Например, «Т-Плюс» не может подавать горячую воду из-за сломанных труб. Поэтому суд обязал компанию платить жителям за каждый день без горячей воды.