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Published Сегодня, 05:17

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Updated Сегодня, 05:19

В селе под Верхней Пышмой двое суток ищут пропавшего подростка

В селе под Верхней Пышмой двое суток ищут пропавшего подростка

2 сентября 2024, 05:17
Фото: Изображение Midjourney
В селе Балтым под Верхней Пышмой пропал 14-летний подросток. Его разыскивают с 31 августа 2024 года.

В день исчезновения на школьники были надеты кофта белого цвета, темные кроссовки, джинсы и жилетка. При себе у него имелась спортивная сумка, рассказали в региональном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Пропавшего мальчика разыскивают волонтеры. Предположительно, он может находиться в другом городе области.

Напомним, 31 августа 2024 года в Нижнем Тагиле пропала 11-летняя девочка. Она ушла днем на прогулку и не пришла домой.

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