В селе под Верхней Пышмой двое суток ищут пропавшего подростка

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
В день исчезновения на школьники были надеты кофта белого цвета, темные кроссовки, джинсы и жилетка. При себе у него имелась спортивная сумка, рассказали в региональном поисковом отряде «Лиза Алерт».
Пропавшего мальчика разыскивают волонтеры. Предположительно, он может находиться в другом городе области.
Напомним, 31 августа 2024 года в Нижнем Тагиле пропала 11-летняя девочка. Она ушла днем на прогулку и не пришла домой.