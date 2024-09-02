Водитель иномарки на Чусовском тракте наехал на женщину

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Предварительно, свердловчанка ехала в сторону Екатеринбурга и в какой-то момент сбила женщину, которая переходила дорогу. Пешеход скончалась на месте ЧП, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
На место приехали автоинспекторы. По факту случившегося проводится проверка, во время которой будет выяснено, где шла погибшая в момент аварии.
Напомним, в Екатеринбурге водитель автомобиля сбил мальчика на велосипеде. У подростка оказалась сломана нога.