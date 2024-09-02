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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Водитель иномарки под Екатеринбургом насмерть сбил пешехода

Водитель иномарки на Чусовском тракте наехал на женщину

2 сентября 2024, 11:45
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водитель иномарки под Екатеринбургом насмерть сбил пешехода

На Чусовском тракте под Екатеринбургом 68-летняя женщина, ехавшая за рулем автомобиля Toyota Verso, насмерть сбила пешехода.

Предварительно, свердловчанка ехала в сторону Екатеринбурга и в какой-то момент сбила женщину, которая переходила дорогу. Пешеход скончалась на месте ЧП, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

На место приехали автоинспекторы. По факту случившегося проводится проверка, во время которой будет выяснено, где шла погибшая в момент аварии.

Напомним, в Екатеринбурге водитель автомобиля сбил мальчика на велосипеде. У подростка оказалась сломана нога.

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