Замдиректора и бывший ученик подрались в гимназии №37 Екатеринбурга

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Как рассказали подписчики Telegram-канала «Свет Екатеринбург», инцидент произошел днем в понедельник, 2 сентября, около 11:30. Заместитель директора потребовал, чтобы посторонний покинул территорию учебного заведения.
Подросток ранее учился здесь и заявил, что пришел повидаться с друзьями. После небольшой потасовки мужчина повалил молодого человека на пол. Охранник, который также присутствовал при этом, предлагал вызвать полицию, однако замдиректора ответил, что пока в этом нет необходимости.
Чем закончился инцидент, неизвестно. В полиции уже прокомментировали ситуацию и заявили, что проведут по данному факту тщательную проверку.
Ранее в Екатеринбурге похитили двух школьников якобы из-за долга.