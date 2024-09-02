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Posted Сегодня, 15:37

Published Сегодня, 15:37

Modified Сегодня, 15:39

Updated Сегодня, 15:39

В екатеринбургской гимназии №37 подрались замдиректора и бывший ученик

Замдиректора и бывший ученик подрались в гимназии №37 Екатеринбурга

2 сентября 2024, 15:37
Фото: скрин видео Telegram-канала «Свет Екатеринбург»

В екатеринбургской гимназии №37 подрались замдиректора и бывший ученик

Юноша, который в этом году окончил девять классов в екатеринбургской гимназии №37, пришел в свою бывшую школу якобы к друзьям, однако педагог попросил его покинуть здание.

Как рассказали подписчики Telegram-канала «Свет Екатеринбург», инцидент произошел днем в понедельник, 2 сентября, около 11:30. Заместитель директора потребовал, чтобы посторонний покинул территорию учебного заведения.

Подросток ранее учился здесь и заявил, что пришел повидаться с друзьями. После небольшой потасовки мужчина повалил молодого человека на пол. Охранник, который также присутствовал при этом, предлагал вызвать полицию, однако замдиректора ответил, что пока в этом нет необходимости.

Видео: скрин видео Telegram-канала «Свет Екатеринбург»

Чем закончился инцидент, неизвестно. В полиции уже прокомментировали ситуацию и заявили, что проведут по данному факту тщательную проверку.

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