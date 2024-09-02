Замдиректора и бывший ученик подрались в гимназии №37 Екатеринбурга

Подросток ранее учился здесь и заявил, что пришел повидаться с друзьями. После небольшой потасовки мужчина повалил молодого человека на пол. Охранник, который также присутствовал при этом, предлагал вызвать полицию, однако замдиректора ответил, что пока в этом нет необходимости.