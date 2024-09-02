Желтые пятна от пота на белом больше не испортят образ: найдено волшебное средство

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Справиться с желтыми пятнами от пота несложно, если действовать быстро и не запускать ситуацию. Свежие пятна отстирываются намного быстрее и в целом доставляют меньше хлопот. Эксперт по домоводству, авто и ведущая тематического YouTube-канала Марина Жукова объявила пятнам на одежде настоящую войну. А выиграть эту битву ей поможет одно простое и бюджетное средство.
Для выведения пятен необходимо взять немного горячей воды (достаточно 20 мл) и смешать ее с одной столовой ложкой нашатырного спирта.
Наносим раствор на пятно и оставляем на несколько минут. Стираем в горячей воде с добавлением геля для стирки, — рекомендует Марина Жукова.
Нашатырный спирт (аммиак) обладает щелочными свойствами, которые помогают разлагать кислоты, содержащиеся в поте. Кроме того, нашатырь является естественным дезодорантом и без следа уничтожает неприятные запахи.
Но только ли нашатырь может решить нашу проблему? Оказывается, есть и другие проверенные временем народные средства, которые без труда удаляют некрасивые следы с одежды.
А вот таким способом вы сможете вернуть старому жесткому полотенцу былую мягкость.