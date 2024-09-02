Желтые пятна от пота на белом больше не испортят образ: найдено волшебное средство

Справиться с желтыми пятнами от пота несложно, если действовать быстро и не запускать ситуацию. Свежие пятна отстирываются намного быстрее и в целом доставляют меньше хлопот. Эксперт по домоводству, авто и ведущая тематического YouTube-канала Марина Жукова объявила пятнам на одежде настоящую войну. А выиграть эту битву ей поможет одно простое и бюджетное средство.