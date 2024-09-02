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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Эксперт Жукова рассказала о волшебном способе отстирать желтые пятна от пота

Желтые пятна от пота на белом больше не испортят образ: найдено волшебное средство

2 сентября 2024, 14:32
Фото: Изображение Midjourney

Эксперт Жукова рассказала о волшебном способе отстирать желтые пятна от пота

Желтые пятна от пота на белой одежде — это довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются многие. Они образуются при взаимодействии пота, содержащего белки и жиры, с компонентами дезодорантов и антиперспирантов, а также с материалами ткани.

Справиться с желтыми пятнами от пота несложно, если действовать быстро и не запускать ситуацию. Свежие пятна отстирываются намного быстрее и в целом доставляют меньше хлопот. Эксперт по домоводству, авто и ведущая тематического YouTube-канала Марина Жукова объявила пятнам на одежде настоящую войну. А выиграть эту битву ей поможет одно простое и бюджетное средство.

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Для выведения пятен необходимо взять немного горячей воды (достаточно 20 мл) и смешать ее с одной столовой ложкой нашатырного спирта.

Наносим раствор на пятно и оставляем на несколько минут. Стираем в горячей воде с добавлением геля для стирки, — рекомендует Марина Жукова.

Нашатырный спирт (аммиак) обладает щелочными свойствами, которые помогают разлагать кислоты, содержащиеся в поте. Кроме того, нашатырь является естественным дезодорантом и без следа уничтожает неприятные запахи.

Но только ли нашатырь может решить нашу проблему? Оказывается, есть и другие проверенные временем народные средства, которые без труда удаляют некрасивые следы с одежды.

  • Уксус и вода. Смешайте одну часть уксуса с двумя частями воды. Нанесите раствор на желтые пятна и оставьте на 30-60 минут. Далее прополощите и постирайте обычным способом.
  • Лимонный сок. Нанесите на пятна сок свежего лимона, сверху посыпьте солью. Оставьте на 30 минут, потом аккуратно промойте и постирайте. Лимон обладает отбеливающими свойствами и помогает освежить ткань.
  • Сода и вода. Смешайте соду с небольшим количеством воды, чтобы получить пасту. Нанесите ее на пятно и оставьте на несколько часов или на ночь. Затем тщательно промойте и постирайте.

А вот таким способом вы сможете вернуть старому жесткому полотенцу былую мягкость.

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