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Женщину и ее мужа с ожогом глаза в Каменске-Уральском выгнали из больницы

Женщину и ее мужа с ожогом глаза в Каменске-Уральском выгнали из больницы

2 сентября 2024, 03:21
В Каменске-Уральском сотрудница больницы выгнала супругов, которые приехали ночью из Катайска.

Мужчине в глаз попала окалина, из-за чего он получил химический ожог. Пара вызвала такси и поехала в клинику Каменска-Уральского. Однако сотрудница медучреждения отказалась пускать их внутрь, рассказали в группе ВКонтакте «ЧП Каменск-Уральский».

По словам женщины, сотрудница пыталась выхватить у нее телефон, посчитав, что она пьяная и потребовав перестать снимать. Свердловчанка в ответ требовала, чтобы их пустили и угрожала полицией. Пустили ли их в итоге — неизвестно.

Напомним, женщина из Сухого Лога обвинила сотрудников районной поликлиники в том, что они отмечали фиктивные приемы в те дни, когда ее не было в медучреждении.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Каменск-Уральский#Больница#Пациенты#ЧП#Конфликт#Сотрудники#18+#Екатеринбург#Инцидент
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