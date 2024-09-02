Женщину и ее мужа с ожогом глаза в Каменске-Уральском выгнали из больницы

По словам женщины, сотрудница пыталась выхватить у нее телефон, посчитав, что она пьяная и потребовав перестать снимать. Свердловчанка в ответ требовала, чтобы их пустили и угрожала полицией. Пустили ли их в итоге — неизвестно.