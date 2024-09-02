Женщину и ее мужа с ожогом глаза в Каменске-Уральском выгнали из больницы

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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Updated Сегодня, 03:23
Мужчине в глаз попала окалина, из-за чего он получил химический ожог. Пара вызвала такси и поехала в клинику Каменска-Уральского. Однако сотрудница медучреждения отказалась пускать их внутрь, рассказали в группе ВКонтакте «ЧП Каменск-Уральский».
По словам женщины, сотрудница пыталась выхватить у нее телефон, посчитав, что она пьяная и потребовав перестать снимать. Свердловчанка в ответ требовала, чтобы их пустили и угрожала полицией. Пустили ли их в итоге — неизвестно.
Напомним, женщина из Сухого Лога обвинила сотрудников районной поликлиники в том, что они отмечали фиктивные приемы в те дни, когда ее не было в медучреждении.