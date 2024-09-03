Абхазия, Грузия и Египет: какие еще страны для отдыха-2024 выбирали свердловчане

Так, в июне–августе 2024 года турпоток среднеуральцев за границу вырос на 11% по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Самой популярной страной стала Турция: ее выбирал каждый пятый житель региона. В топ-5 также вошли Казахстан, Абхазия, Грузия и Египет. Число поездок в страны СНГ оказалось больше, чем суммарный турпоток в страны Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.