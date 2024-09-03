Абхазия, Грузия и Египет: какие еще страны для отдыха-2024 выбирали свердловчане

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В целом за отпускной сезон жители Свердловской области отдохнули в 140 странах мира, сообщили эксперты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.
Так, в июне–августе 2024 года турпоток среднеуральцев за границу вырос на 11% по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Самой популярной страной стала Турция: ее выбирал каждый пятый житель региона. В топ-5 также вошли Казахстан, Абхазия, Грузия и Египет. Число поездок в страны СНГ оказалось больше, чем суммарный турпоток в страны Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.
Примечательно, что Азия в целом продолжает показывать самую высокую динамику по приросту турпотока. В сравнении с летом 2023 года показатель стал выше на 70%. Наибольший рост продемонстрировал Вьетнам. Интерес к нему в этом сезоне увеличился в 4,4 раза. При этом чаще всего на азиатском направлении свердловчане выбирали Китай — 33% и Таиланд — 28%.
Среди стран Африки бессменным лидером является Египет — сюда летом отправились 93% всех жителей региона, выбирающих жаркое африканское направление. При этом заметный прирост в сравнении с летом прошлого года оказался у Марокко — сюда стали ездить на 88% чаще. Не менее жаркий Ближний Восток продолжает привлекать жителей Среднего Урала: в Саудовскую Аравию ездили на 46% чаще, в Турцию — на 21%, а в ОАЭ — всего на 6%.
В топ-5 европейских стран по числу туристов из Свердловской области вошли Италия, Германия, Испания, Греция и Франция.