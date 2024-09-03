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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Абхазия, Грузия и Египет: какие еще страны для отдыха-2024 выбирали свердловчане

Абхазия, Грузия и Египет: какие еще страны для отдыха-2024 выбирали свердловчане

3 сентября 2024, 11:25
Фото: Полина Достовалова
Свердловчане этим летом выбирали заграничные путешествия на 11% чаще, чем годом ранее. Продолжает увеличиваться интерес к азиатскому направлению, в том числе Вьетнаму, Китаю и Таиланду. Прирост туристов из Среднего Урала год к году составил 70%.

В целом за отпускной сезон жители Свердловской области отдохнули в 140 странах мира, сообщили эксперты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Так, в июне–августе 2024 года турпоток среднеуральцев за границу вырос на 11% по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Самой популярной страной стала Турция: ее выбирал каждый пятый житель региона. В топ-5 также вошли Казахстан, Абхазия, Грузия и Египет. Число поездок в страны СНГ оказалось больше, чем суммарный турпоток в страны Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

Примечательно, что Азия в целом продолжает показывать самую высокую динамику по приросту турпотока. В сравнении с летом 2023 года показатель стал выше на 70%. Наибольший рост продемонстрировал Вьетнам. Интерес к нему в этом сезоне увеличился в 4,4 раза. При этом чаще всего на азиатском направлении свердловчане выбирали Китай — 33% и Таиланд — 28%.

Среди стран Африки бессменным лидером является Египет — сюда летом отправились 93% всех жителей региона, выбирающих жаркое африканское направление. При этом заметный прирост в сравнении с летом прошлого года оказался у Марокко — сюда стали ездить на 88% чаще. Не менее жаркий Ближний Восток продолжает привлекать жителей Среднего Урала: в Саудовскую Аравию ездили на 46% чаще, в Турцию — на 21%, а в ОАЭ — всего на 6%.

В топ-5 европейских стран по числу туристов из Свердловской области вошли Италия, Германия, Испания, Греция и Франция.

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