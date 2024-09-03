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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

В Свердловской области продолжают дешеветь овощи

Бананы, картошка и водка подешевели в Свердловской области в конце лета

3 сентября 2024, 13:36
Фото: 1MI

В Свердловской области продолжают дешеветь овощи

В конце августа 2024 года в Свердловской области наблюдалось снижение цен на некоторые продукты питания. Данные предоставили статисты.

Естественно, как обычно к осени, больше всего подешевели овощи. Картошка в среднем стоила 52,69 рубля (-5,41%), лук — 45,32 рубля (-3,39%), морковь — 61,38 рубля (-2,33%). Порадовали свердловчан и цены на фрукты. Стоимость яблок снизилась до 164,05 рубля (-1,52%), а бананов — до 143,63 рубля (-1,1%).

Также жители региона, по данным на 26 августа, меньше чем раньше платили за водку, яйца, курицу, сахар, ржаной хлеб и некоторые другие позиции из списка, выяснила редакция TagilCity.ru.

Однако некоторые продукты немного подорожали. Например свежие огурцы, соль, чай молоко, масло и другие.

Напомним, что неделей ранее цена килограмма картофеля в регионе составляла 55,8 рубля.

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