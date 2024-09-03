Бананы, картошка и водка подешевели в Свердловской области в конце лета

Естественно, как обычно к осени, больше всего подешевели овощи. Картошка в среднем стоила 52,69 рубля (-5,41%), лук — 45,32 рубля (-3,39%), морковь — 61,38 рубля (-2,33%). Порадовали свердловчан и цены на фрукты. Стоимость яблок снизилась до 164,05 рубля (-1,52%), а бананов — до 143,63 рубля (-1,1%).