Бананы, картошка и водка подешевели в Свердловской области в конце лета

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Естественно, как обычно к осени, больше всего подешевели овощи. Картошка в среднем стоила 52,69 рубля (-5,41%), лук — 45,32 рубля (-3,39%), морковь — 61,38 рубля (-2,33%). Порадовали свердловчан и цены на фрукты. Стоимость яблок снизилась до 164,05 рубля (-1,52%), а бананов — до 143,63 рубля (-1,1%).
Также жители региона, по данным на 26 августа, меньше чем раньше платили за водку, яйца, курицу, сахар, ржаной хлеб и некоторые другие позиции из списка, выяснила редакция TagilCity.ru.
Однако некоторые продукты немного подорожали. Например свежие огурцы, соль, чай молоко, масло и другие.
Напомним, что неделей ранее цена килограмма картофеля в регионе составляла 55,8 рубля.