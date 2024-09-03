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Бастрыкин интересуется делом о нападении сотрудника школы в Екатеринбурге на ученика

Бастрыкин интересуется делом о нападении сотрудника школы в Екатеринбурге на ученика

3 сентября 2024, 08:40
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о том, как идет проверка конфликта между замруководителя гимназии в Екатеринбурге с бывшим учеником.

О том, как идет мероприятие, главе ведомства доложит исполняющий обязанности руководителя областного Следкома Константин Мирошниченко, рассказали в пресс-службе СК.

Напомним, инцидент случился 2 сентября 2024 года. Молодой человек, окончивший девять классов в этом году, пришел в школу навестить друзей, однако на него накинулся заместитель директора.

Сотрудник школы сначала потребовал покинуть учреждение, а затем повалил бывшего ученика на пол.

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