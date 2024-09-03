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Posted Сегодня, 16:08

Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

В Екатеринбурге нарушившего правила пешехода сбила иномарка

Екатеринбуржец переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса иномарки

3 сентября 2024, 16:08
Фото: 1MI

В Екатеринбурге нарушившего правила пешехода сбила иномарка

Житель Екатеринбурга переходил в неположенном месте оживленную трассу в районе улицы Бебеля и оказался под колесами Skoda Octavia.

Пешеход сначала пересек одну дорогу с оживленным движением, а затем начал переходить другую. На кадрах с камеры наружного наблюдения видно, что трассу с быстро едущими авто мужчина переходил неспешным шагом, пишет Е1.

Skoda Octavia сбила пешехода-нарушителя, когда он был недалеко от обочины. Он попытался увернуться, а водитель — экстренно затормозить. Однако столкновение все же произошло. Мужчина несколько раз перевернулся в воздухе и упал на асфальт. С тяжелыми травмами его доставили в больницу.

Ранее в Екатеринбурге сбили самокатчика, который пытался проехать пешеходный переход на красный свет.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#Иномарка#Пешеход#Нарушение ПДД#Травмы#18+#Екатеринбург
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