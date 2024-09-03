Екатеринбуржец переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса иномарки

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Пешеход сначала пересек одну дорогу с оживленным движением, а затем начал переходить другую. На кадрах с камеры наружного наблюдения видно, что трассу с быстро едущими авто мужчина переходил неспешным шагом, пишет Е1.
Skoda Octavia сбила пешехода-нарушителя, когда он был недалеко от обочины. Он попытался увернуться, а водитель — экстренно затормозить. Однако столкновение все же произошло. Мужчина несколько раз перевернулся в воздухе и упал на асфальт. С тяжелыми травмами его доставили в больницу.
Ранее в Екатеринбурге сбили самокатчика, который пытался проехать пешеходный переход на красный свет.