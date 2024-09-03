Екатеринбуржец переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса иномарки

Skoda Octavia сбила пешехода-нарушителя, когда он был недалеко от обочины. Он попытался увернуться, а водитель — экстренно затормозить. Однако столкновение все же произошло. Мужчина несколько раз перевернулся в воздухе и упал на асфальт. С тяжелыми травмами его доставили в больницу.