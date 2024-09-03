Филармония из Нижнего Тагила приняла участие в фестивале духовых оркестров

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
В фестивале приняли участие более 400 музыкантов со всей страны. Выступали уфимские оркестры, «Тагил-бэнд», Уральский губернаторский оркестр «Уралбэнд» из Екатеринбурга, музыканты из Самары, Перми и других городов, рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
Праздник духовой музыки в Уфе проходил впервые. По словам организаторов, оркестров, которые могут выступать в формате концерта, имеют опыт в сопровождении мероприятий и работать в движении, совсем немного. Тагильский «Тагил-бэнд» входит в этот духовой «клуб».
Напомним, в Екатеринбурге состоялся фестиваль гик-культуры гик-кон, участники которого косплеили известных персонажей аниме, мультсериалов, комиксов.