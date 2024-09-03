Филармония из Нижнего Тагила приняла участие в фестивале духовых оркестров

Праздник духовой музыки в Уфе проходил впервые. По словам организаторов, оркестров, которые могут выступать в формате концерта, имеют опыт в сопровождении мероприятий и работать в движении, совсем немного. Тагильский «Тагил-бэнд» входит в этот духовой «клуб».