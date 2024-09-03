«Газель» и квадроцикл: для тагильских спасателей купили новую спецтехнику

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Новая техника будет использоваться при проведении аварийно-спасательных работ и тушения пожаров. Квадроцикл оснащен специальным модулем, рассказал мэр Владислав Пинаев.
У нас один из лучших в Российской Федерации Центров защиты населения, очень сильная команда спасателей <…> Это и водолазная служба, и газовая служба, и многие другие, — подчеркнул Пинаев.
Как отметил градоначальник, новая техника полностью соответствует всем требованиям, которые должны соблюдаться при работе спасательных подразделений.
Ранее в Нижнем Тагиле выделили 9 млн рублей на благоустройство детских площадок и скверов.