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Published Сегодня, 16:55

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Updated Сегодня, 16:57

Для спасателей Нижнего Тагила приобрели новую спецтехнику

«Газель» и квадроцикл: для тагильских спасателей купили новую спецтехнику

3 сентября 2024, 16:55
Фото: 1MI

Для спасателей Нижнего Тагила приобрели новую спецтехнику

В Нижнем Тагиле парк городского Центра защиты населения пополнился двумя единицами новой техники.

Новая техника будет использоваться при проведении аварийно-спасательных работ и тушения пожаров. Квадроцикл оснащен специальным модулем, рассказал мэр Владислав Пинаев.

У нас один из лучших в Российской Федерации Центров защиты населения, очень сильная команда спасателей <…> Это и водолазная служба, и газовая служба, и многие другие, — подчеркнул Пинаев.

Как отметил градоначальник, новая техника полностью соответствует всем требованиям, которые должны соблюдаться при работе спасательных подразделений.

Ранее в Нижнем Тагиле выделили 9 млн рублей на благоустройство детских площадок и скверов.

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