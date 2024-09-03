Использованные чайные пакетики не выбрасываю: в хозяйстве сгодятся по тысяче случаев

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Чайные пакетики, которые выполнили свою главную функцию, выглядят не очень-то привлекательно. Некоторые люди заваривают их второй раз, а другие — откровенно брезгуют. Признаемся, что и нам этот процесс неприятен, однако существует еще целое множество способов их применения. Секретами публикует канал «Советы для дома».
При разделке сильно пахнущих продуктов — рыбы или чеснока — от рук неприятно пахнет. И этот аромат сохраняется даже после тщательно мытья рук с мылом. Потрите использованные чайные пакетики между ладонями — неприятное амбре исчезнет без следа. Также чайные пакетики (как свежие, так и использованные) можно использовать для удаления неприятных запахов в холодильнике, шкафах или обуви. Просто положите их в нужное место — они впитают запахи и оставят легкий аромат.
Если вдруг под рукой не оказалось средства для мытья посуды или даже соды, то на помощь придут наши маленькие помощники.
Соединения, которые содержатся в чае, растворяют жир, поэтому отлично подойдут для замачивания жирной посуды. Повторно заварите чай и налейте его в жирные тарелки, миски, кастрюли. Добавьте горячей воды и оставьте на несколько часов, — дает совет автор канала.
После этого жирная посуда легко и просто отмоется.
Спитым чаем (после второго заваривания) можно отлично помыть пол. Для этого вылейте кружку в ведро с водой и намочите тряпку. Однако есть одно «но»: мыть водой с чаем можно только темные поверхности, на светлых могут остаться пятна и разводы. Кроме того, чаем можно протирать деревянную мебель с царапинами. Поверхность отполируется, а царапины и сколы станут менее заметными.
Чай вместо специального средства используют и для мытья окон. Наливаем его в распылитель и используем салфетки из микрофибры, которые не оставляют ворсинок. После этого окна будут блестеть просто идеально.
Использованные чайные пакетики содержат полезные вещества и минералы, которые могут обогатить почву. Просто закопайте пакетики в горшки с землей, где растут комнатные цветы, или в грядку на даче. Это поможет улучшить структуру почвы и насытить ее питательными веществами.
Ранее эксперты рассказали, как смягчить старые и жесткие махровые полотенца, которые царапают лицо и тело.