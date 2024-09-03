Использованные чайные пакетики не выбрасываю: в хозяйстве сгодятся по тысяче случаев

При разделке сильно пахнущих продуктов — рыбы или чеснока — от рук неприятно пахнет. И этот аромат сохраняется даже после тщательно мытья рук с мылом. Потрите использованные чайные пакетики между ладонями — неприятное амбре исчезнет без следа. Также чайные пакетики (как свежие, так и использованные) можно использовать для удаления неприятных запахов в холодильнике, шкафах или обуви. Просто положите их в нужное место — они впитают запахи и оставят легкий аромат.