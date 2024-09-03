«Как мне без них жить дальше». Отец погибшей 11-летней тагильчанки раздавлен горем

Напомним, что девочка пропала 31 августа. Ее искали три дня, а затем обнаружили тело в затопленном подвале многоэтажки. Предполагаемый убийца, сосед семьи Якиных по общежитию, попытался сбежать, но не успел — его задержали в одном из аэропортов Москвы.