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Отец убитой в Нижнем Тагиле девочки признался, что потерял смысл жизни

«Как мне без них жить дальше». Отец погибшей 11-летней тагильчанки раздавлен горем

3 сентября 2024, 15:58
Фото: 1MI

Отец убитой в Нижнем Тагиле девочки признался, что потерял смысл жизни

Потерявший с разницей в месяц жену и дочь тагильчанин признался, что не знает, как жить дальше. Мужчина находится в очень подавленном состоянии.

Отец убитой Анастасии Якиной находится в очень тяжелом психологическом состоянии. В беседе с Ura.ru он признался, что в данный момент не знает, как жить дальше.

Всего месяц назад мужчина похоронил свою супругу, которая умерла после тяжелой болезни. Они остались вдвоем с дочкой, однако через месяц погибла и она.

Напомним, что девочка пропала 31 августа. Ее искали три дня, а затем обнаружили тело в затопленном подвале многоэтажки. Предполагаемый убийца, сосед семьи Якиных по общежитию, попытался сбежать, но не успел — его задержали в одном из аэропортов Москвы.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Нижний Тагил#Убийство#Отец#Подозреваемый#Смерть ребенка#18+#Екатеринбург#В Нижнем Тагиле мертвой найдена пропавшая 11-летняя девочка
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