«Как мне без них жить дальше». Отец погибшей 11-летней тагильчанки раздавлен горем

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
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Updated Сегодня, 16:00
Отец убитой Анастасии Якиной находится в очень тяжелом психологическом состоянии. В беседе с Ura.ru он признался, что в данный момент не знает, как жить дальше.
Всего месяц назад мужчина похоронил свою супругу, которая умерла после тяжелой болезни. Они остались вдвоем с дочкой, однако через месяц погибла и она.
Напомним, что девочка пропала 31 августа. Ее искали три дня, а затем обнаружили тело в затопленном подвале многоэтажки. Предполагаемый убийца, сосед семьи Якиных по общежитию, попытался сбежать, но не успел — его задержали в одном из аэропортов Москвы.