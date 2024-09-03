Как посадить озимый лук осенью: сроки, способы и полезные советы

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Лук, как и чеснок, прекрасно переносит зимние холода. Если все сделать правильно, то уже весной луковая плантация будет поставлять на ваш стол живые и вкусные витамины. О процессе посадки и некоторых особенностях рассказывает эксперт портала «Антонов сад» Ольга Никонорова.
Назвать точные сроки очень сложно. Во многом время посадки определяется климатом конкретного региона и текущей погодой. В средней полосе озимый лук обычно высаживают в октябре.
Ежегодно время высадки меняется, в зависимости от погоды в конкретный период. Посадку рекомендуется осуществлять за 30 дней до наступления устойчивых холодов, когда схватывается земля, — отмечает Ольга Никонорова.
К выбору сорта эксперт рекомендует отнестись крайне внимательно. Многое зависит от местоположения участка: так, в южных регионах озимые сорта сажать не стоит.
Для средней полосы идеально подходят такие сорта, как «Стригуновский», «Штуттгартен Ризен», «Буран», «Центурион», «Арзамасский», «Халцедон» и некоторые другие.
Посадка лука может осуществляться как семенами, так и севком, и каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки. При посадке семенами вы можете выбрать из большего разнообразия сортов лука. Семена, как правило, стоят дешевле, чем севок. К тому же при правильном хранении семян вероятность распространения болезней ниже. С другой стороны, семена требуют больше времени для прорастания и формирования луковиц, поэтому вы получите урожай позже. Всходы требуют больше внимания и больше зависят от погодных условий — влажности и температуры.
Севок начинает расти быстрее и дает урожай на 2-3 недели раньше, чем лук, посаженный семенами. Однако стоит он на порядок дороже, да и качественный посадочный материал не так-то просто найти.
Семенами лук сажают немного позже, чем на севок — обычно в конце октября. А при благоприятных погодных условиях процедуру можно отложить и до первых чисел ноября.
Если по каким-то причинам вы не успели посеять чернушку в положенные сроки, посев можно осуществить и в промерзшую почву во второй половине ноября, — советует эксперт.
Определите место: лук любит сухие, хорошо проветриваемые и освещенные участки. Грунт рекомендуется подготовить заранее. Грядку нужно выкопать на штык лопаты и дать земле осесть в течение примерно недели. Перед посадкой почву лучше удобрить. Подойдут как органические, так и минеральные удобрения:
Важно! Эксперты агрофирмы «Семена Алтая» призывают с осторожностью использовать древесную золу в качестве удобрения, так как раствор золы имеет щелочную реакцию: pH 10-11. Если переборщить с этим удобрением, то можно сильно защелочить грунт.
Сажать чернушку довольно просто: рядками или просто разбросать по поверхности и присыпать сверху землей.
Луковицы перед посадкой необходимо отобрать по размеру. Выделяют три калибра посадочного материала:
Если посадочный материал хранился в помещении с низкой температурой, то сначала его нужно прогреть, подержав денек-другой около батареи. Если он хранился дома, то необходимости в этом нет. Также эксперт рекомендует провести профилактическую. обработку луковок перед посевом. Их нужно замочить в растворе марганцовки на 2-2,5 часа. Раствор готовят из расчета одна чайная ложка марганцовки на 10 литров воды. Такая обработка помогает свести на нет риск заражения грибковыми инфекциями.
Далее в грунте необходимо сделать бороздки на расстоянии 10-20 сантиметров друг от друга. Глубина бороздок варьируется в зависимости от размера луковиц: мелкую и среднюю фракции сажаем на глубину около 5 сантиметров, крупную — на глубину 7-8 сантиметров. Важно при этом помнить, что луковица не должна располагаться слишком близко к поверхности — слой почвы над ней должен составлять не менее 1,5-2 сантиметров, чтобы ее не побили морозы.
Обычно в поливе озимый лук не нуждается: осенью грунт и так достаточно влажный. Но если погода стоит сухая, то грядку можно полить (но не обильно!) через 10-12 дней. Грядку с озимым луком желательно замульчировать небольшим слоем торфа или опавших листьев (без признаков болезней).
Нет ничего страшного, если лук прорастет до установления снежного покрова. Однако ростки должны быть не более 1,5 сантиметров — такой лук перезимует без проблем. Но если луковицы сильно пошли в рост и выпустили 4-5-сантиметровые перья, то, к сожалению, зиму они могут и не пережить.
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