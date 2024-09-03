Как посадить озимый лук осенью: сроки, способы и полезные советы

Посадка лука может осуществляться как семенами, так и севком, и каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки. При посадке семенами вы можете выбрать из большего разнообразия сортов лука. Семена, как правило, стоят дешевле, чем севок. К тому же при правильном хранении семян вероятность распространения болезней ниже. С другой стороны, семена требуют больше времени для прорастания и формирования луковиц, поэтому вы получите урожай позже. Всходы требуют больше внимания и больше зависят от погодных условий — влажности и температуры.