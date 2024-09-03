Найдено тело пропавшей в Нижнем Тагиле 11-летней Насти

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Настя ушла из дома 31 августа гулять. Домой девочка не вернулась. Полиция объявила пропавшую в розыск.
Неравнодушные тагильчане, помогавшие в поисках пропавшей, обнаружили тело девочки в подвальном помещении многоэтажного дома на ул. Юности.
Известно также, что в ходе следствия в одной из квартир нашли кровь. Владельца квартиры задержали в Москве. В настоящее время его доставляют в Нижний Тагил.
В настоящее время дом, где жила погибшая, оцепила полиция, пишет Е1.