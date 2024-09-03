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Найдено тело пропавшей в Нижнем Тагиле 11-летней Насти

Найдено тело пропавшей в Нижнем Тагиле 11-летней Насти

3 сентября 2024, 08:59
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле обнаружили тело 11-летней школьницы, пропавшей несколько дней назад.

Настя ушла из дома 31 августа гулять. Домой девочка не вернулась. Полиция объявила пропавшую в розыск.

Неравнодушные тагильчане, помогавшие в поисках пропавшей, обнаружили тело девочки в подвальном помещении многоэтажного дома на ул. Юности.

Известно также, что в ходе следствия в одной из квартир нашли кровь. Владельца квартиры задержали в Москве. В настоящее время его доставляют в Нижний Тагил.

В настоящее время дом, где жила погибшая, оцепила полиция, пишет Е1.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#18+#Екатеринбург#Погиб ребенок
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