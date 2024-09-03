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Published Сегодня, 05:27

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Новый светофор начнет работать на ГГМ в Нижнем Тагиле

Новый светофор начнет работать на ГГМ в Нижнем Тагиле

3 сентября 2024, 05:27
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле начнет эксплуатироваться новый светофор на улице Захарова. Его включат 3 сентября 2024 года.

Светофор поставили на ранее нерегулируемом пешеходном переходе перед улицей Удовенко, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.

Ввести дорожный объект в эксплуатацию планируется в 10:00–12:00.

Напомним, в 2024 году в центре Нижнего Тагила на улице Пархоменко будут установлены несколько проекционных пешеходных переходов. Данное обновление поспособствует повышению уровня безопасности на дороге. Разметку будет видно при любой погоде.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Дорога#Ггм#Светофор#Екатеринбург#ЦОДД#Новый светофор
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