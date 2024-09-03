Новый светофор начнет работать на ГГМ в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Светофор поставили на ранее нерегулируемом пешеходном переходе перед улицей Удовенко, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.
Ввести дорожный объект в эксплуатацию планируется в 10:00–12:00.
Напомним, в 2024 году в центре Нижнего Тагила на улице Пархоменко будут установлены несколько проекционных пешеходных переходов. Данное обновление поспособствует повышению уровня безопасности на дороге. Разметку будет видно при любой погоде.