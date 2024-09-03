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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

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Updated Сегодня, 13:34

Тагильчанин Семен Зыков стал обладателем премии Аммоса Черепанова в 2024 году

Обладателем премии Аммоса Черепанова в Нижнем Тагиле стал семиклассник Семен Зыков

3 сентября 2024, 13:32
Фото: tagilcity.ru

Тагильчанин Семен Зыков стал обладателем премии Аммоса Черепанова в 2024 году

3 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле прошла XX церемония вручения главой города Владиславом Пинаевым премии Аммоса Черепанова. Она присваивается учащимся, достигшим высоких результатов в техническом творчестве. На этот раз победителем стал ученик гимназии №86, семиклассник Семен Зыков.

Школьник Семен Зыков пришел в Городскую станцию юных техников несколько лет назад. За это время он успел принять участие во многих конкурсах, в том числе всероссийских, и не раз приезжал в родной Нижний Тагил с победой.

Сегодня я представил одну из моих разработок — патрульный катер «Мираж». Это очень трудоемкий проект. Мы создаем его почти 2 года. Рассказал я о нем впервые, планирую закончить и уже участвовать с ним в других конкурсах. Идею мне предложил мой преподаватель, детали создаем сами, на 3D-принтере, — рассказал корреспонденту TagilCity.ru новоиспеченный обладатель премии.
Вручение главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым премии Аммоса Черепанова.Вручение главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым премии Аммоса Черепанова.
Вручение главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым премии Аммоса Черепанова.Вручение главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым премии Аммоса Черепанова.
Вручение главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым премии Аммоса Черепанова.Вручение главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым премии Аммоса Черепанова.
Вручение главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым премии Аммоса Черепанова.
Фото: tagilcity.ru

Кроме Семена Зыкова за победу в конкурсе боролись и другие юные тагильчане. Среди них Григорий Канюкин, который представил модель «умной» теплицы; Михаил Бундин (модель мультипередачи), Яна Тюрина и Константин Утробин (система пожарной безопасности, адаптированная для людей с ограниченными возможностями здоровья), Александр Смирнов (робот для исследования газопроводов), Олег Елькин (гидравлический пресс), Александр Самсонов (экраноплан), Георгий Круглов (Тагильская слободка), Ярослав Трусов (пусковая установка).

Разработки тагильчан, участвующих в конкурсе на премию Аммоса Черепанова.Разработки тагильчан, участвующих в конкурсе на премию Аммоса Черепанова.
Разработки тагильчан, участвующих в конкурсе на премию Аммоса Черепанова.Разработки тагильчан, участвующих в конкурсе на премию Аммоса Черепанова.
Разработки тагильчан, участвующих в конкурсе на премию Аммоса Черепанова.Разработки тагильчан, участвующих в конкурсе на премию Аммоса Черепанова.
Разработки тагильчан, участвующих в конкурсе на премию Аммоса Черепанова.Разработки тагильчан, участвующих в конкурсе на премию Аммоса Черепанова.
Разработки тагильчан, участвующих в конкурсе на премию Аммоса Черепанова.Разработки тагильчан, участвующих в конкурсе на премию Аммоса Черепанова.
Разработки тагильчан, участвующих в конкурсе на премию Аммоса Черепанова.Разработки тагильчан, участвующих в конкурсе на премию Аммоса Черепанова.
Разработки тагильчан, участвующих в конкурсе на премию Аммоса Черепанова.Разработки тагильчан, участвующих в конкурсе на премию Аммоса Черепанова.
Вручение главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым премии Аммоса Черепанова. Вручение главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым премии Аммоса Черепанова.
Вручение главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым премии Аммоса Черепанова. Вручение главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым премии Аммоса Черепанова.
Вручение главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым премии Аммоса Черепанова. Вручение главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым премии Аммоса Черепанова.
Вручение главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым премии Аммоса Черепанова. Вручение главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым премии Аммоса Черепанова.
Вручение главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым премии Аммоса Черепанова. Вручение главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым премии Аммоса Черепанова.
Вручение главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым премии Аммоса Черепанова. Вручение главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым премии Аммоса Черепанова.
Вручение главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым премии Аммоса Черепанова. Вручение главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым премии Аммоса Черепанова.
Вручение главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым премии Аммоса Черепанова. Вручение главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым премии Аммоса Черепанова.
Вручение главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым премии Аммоса Черепанова. Вручение главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым премии Аммоса Черепанова.
Вручение главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым премии Аммоса Черепанова. Вручение главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым премии Аммоса Черепанова.
Вручение главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым премии Аммоса Черепанова.Вручение главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым премии Аммоса Черепанова.
Разработки тагильчан, участвующих в конкурсе на премию Аммоса Черепанова.
Фото: tagilcity.ru

Отметим, премия проводится в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным до 2031 года.

Сегодня у нас юбилейная XX церемония вручения премии Аммоса Черепанова. За каждой изготовленной школьниками моделью стоит большой труд, желание тех, кто принимал в этом участие. Здесь присутствуют те, кто ходит в «Кванториум», «Сфериум», IT-куб. Эти технопарки дают уникальную возможность заявить о себе, о своем изобретении и получить при этом пусть небольшую, но нужную денежную премию. Отдельно хотел отметить ваших преподавателей и родителей. Поздравляю победителя и желаю всем больших успехов, — подчеркнул глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.

В прошлом году обладателем главного приза стал воспитанник ГДДЮТ Сергей Ковтков, а в 2022-м — учащийся лицея № 39 Петр Антропович.

Премию Аммоса Черепанова в Нижнем Тагиле получил воспитанник секции робототехники
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#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Россия#Свердловская область#Школьники#Премия#Владислав Пинаев#Изобретения#Конкурсы#Администрация Нижнего Тагила#Система безопасности#Робототехника#Екатеринбург
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