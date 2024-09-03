Обладателем премии Аммоса Черепанова в Нижнем Тагиле стал семиклассник Семен Зыков

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Школьник Семен Зыков пришел в Городскую станцию юных техников несколько лет назад. За это время он успел принять участие во многих конкурсах, в том числе всероссийских, и не раз приезжал в родной Нижний Тагил с победой.
Сегодня я представил одну из моих разработок — патрульный катер «Мираж». Это очень трудоемкий проект. Мы создаем его почти 2 года. Рассказал я о нем впервые, планирую закончить и уже участвовать с ним в других конкурсах. Идею мне предложил мой преподаватель, детали создаем сами, на 3D-принтере, — рассказал корреспонденту TagilCity.ru новоиспеченный обладатель премии.
Кроме Семена Зыкова за победу в конкурсе боролись и другие юные тагильчане. Среди них Григорий Канюкин, который представил модель «умной» теплицы; Михаил Бундин (модель мультипередачи), Яна Тюрина и Константин Утробин (система пожарной безопасности, адаптированная для людей с ограниченными возможностями здоровья), Александр Смирнов (робот для исследования газопроводов), Олег Елькин (гидравлический пресс), Александр Самсонов (экраноплан), Георгий Круглов (Тагильская слободка), Ярослав Трусов (пусковая установка).
Отметим, премия проводится в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным до 2031 года.
Сегодня у нас юбилейная XX церемония вручения премии Аммоса Черепанова. За каждой изготовленной школьниками моделью стоит большой труд, желание тех, кто принимал в этом участие. Здесь присутствуют те, кто ходит в «Кванториум», «Сфериум», IT-куб. Эти технопарки дают уникальную возможность заявить о себе, о своем изобретении и получить при этом пусть небольшую, но нужную денежную премию. Отдельно хотел отметить ваших преподавателей и родителей. Поздравляю победителя и желаю всем больших успехов, — подчеркнул глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
В прошлом году обладателем главного приза стал воспитанник ГДДЮТ Сергей Ковтков, а в 2022-м — учащийся лицея № 39 Петр Антропович.