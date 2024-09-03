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Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

615 тысяч выделено на охрану центральной библиотеки в Нижнем Тагиле

Охранников в центральную библиотеку ищут в Нижнем Тагиле

3 сентября 2024, 12:07
Фото: 1MI

615 тысяч выделено на охрану центральной библиотеки в Нижнем Тагиле

Руководство центральной библиотеки Нижнего Тагила ищет частную фирму, которая займется охраной здания на улице Строителей 1А и культурного центра на Кала Маркса, 20а.

Работать охранники будут с 1 октября по 28 декабря 2024 года. На объекте должен присутствовать один человек в форме с экипировкой и личной карточкой.

В обязанности охранников входят комплексная безопасность, антитеррористическая защищенность, соблюдение внутриобъектового режима, допуск посетителей, визуальное и видеонаблюдение помещений.

Как выяснила редакция TagilCity.ru, оружия у охраны не предусмотрено, а в случае чрезвычайных ситуаций будет вызываться полиция. За несоблюдение общих требований дисциплины и правил подрядчику грозит ответственность.

В Нижнем Тагиле в сентябре проводятся мероприятия по антитеррористической защищенности.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Безопасность#Библиотека#Охрана#Книги#Посетители#Екатеринбург
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