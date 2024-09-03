Охранников в центральную библиотеку ищут в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Работать охранники будут с 1 октября по 28 декабря 2024 года. На объекте должен присутствовать один человек в форме с экипировкой и личной карточкой.
В обязанности охранников входят комплексная безопасность, антитеррористическая защищенность, соблюдение внутриобъектового режима, допуск посетителей, визуальное и видеонаблюдение помещений.
Как выяснила редакция TagilCity.ru, оружия у охраны не предусмотрено, а в случае чрезвычайных ситуаций будет вызываться полиция. За несоблюдение общих требований дисциплины и правил подрядчику грозит ответственность.
В Нижнем Тагиле в сентябре проводятся мероприятия по антитеррористической защищенности.