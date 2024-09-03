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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Пешеход перевернулся в воздухе от удара автомобиля в Екатеринбурге

Пешеход попал под машину в Екатеринбурге

3 сентября 2024, 11:25
Фото: 1MI

Пешеход перевернулся в воздухе от удара автомобиля в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пешеход попал под машину Skoda Octavia, когда переходил дорогу. Инцидент произошел 3 сентября 2024 года.

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. В какой-то момент его сбила иномарка, в результате чего пешехода подбросило в воздухе, рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

С полученными повреждениями пострадавшего доставили в медучреждение.

Напомним, в Екатеринбурге водитель автомобиля врезался в бордюр, а затем сбил 14-летнего подростка, который ехал на велосипеде. У пострадавшего школьника оказалась сломана нога.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Автомобиль#Пешеход#Водитель#ЧП#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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