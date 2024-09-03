Пешеход попал под машину в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. В какой-то момент его сбила иномарка, в результате чего пешехода подбросило в воздухе, рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.
С полученными повреждениями пострадавшего доставили в медучреждение.
Напомним, в Екатеринбурге водитель автомобиля врезался в бордюр, а затем сбил 14-летнего подростка, который ехал на велосипеде. У пострадавшего школьника оказалась сломана нога.