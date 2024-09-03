Подозреваемого в убийстве 11-летней Насти Якиной привезли в Свердловскую область

Напомним, что школьница бесследно исчезла в субботу, 31 августа, когда отпросилась у папы погулять. Ее три дня искали волонтеры нескольких поисковых отрядов, был задействован практически весь личный состав полиции Нижнего Тагила. Ее тело было обнаружено в мешке в подвале общежития, где жила девочка.