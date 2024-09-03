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Published Сегодня, 16:47

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Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки доставлен в Свердловскую область

Подозреваемого в убийстве 11-летней Насти Якиной привезли в Свердловскую область

3 сентября 2024, 16:47
Фото: Изображение Midjourney

Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки доставлен в Свердловскую область

Из Москвы в Свердовскую область доставлен мужчина, которого подозревают в расправе над 11-летней жительницей Нижнего Тагила Настей Якиной. Предполагаемый преступник находился в одном из столичных аэропортов.

Владимир Александров, сосед семьи Якиных по общежитию, был задержан сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В Свердловскую область его привезли для проведения необходимых следственных действий.

Напомним, что школьница бесследно исчезла в субботу, 31 августа, когда отпросилась у папы погулять. Ее три дня искали волонтеры нескольких поисковых отрядов, был задействован практически весь личный состав полиции Нижнего Тагила. Ее тело было обнаружено в мешке в подвале общежития, где жила девочка.

Отец Насти, который за месяц до этого похоронил жену, находится в тяжелейшем психологическом состоянии.

Задержан подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле
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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Нижний Тагил#Убийство#Задержание#МВД#Следствие#Убийство ребенка#18+#Екатеринбург#В Нижнем Тагиле мертвой найдена пропавшая 11-летняя девочка
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