Появились новые подробности о подозреваемом в убийстве девочки в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
40-летнего Владимира Александрова задержали в московском аэропорту Внуково 3 сентября, сообщают в пресс-службе свердловского СК.
Также известно, что 30 августа подозреваемый приглашал отца Насти на шашлык, отец сказал, что пойдет в ночь на работу, и отказал. Возможно, эта информация помогла Александрову выманить девочку.
Журналисты 66.ru смогли отыскать дело человека с такой же фамилией и именем. В 2013 году его посадили в тюрьму почти на 4 года. Тогда его обвиняли в разбое, побоях и мошенничестве.
Издание «Газета.ru» выяснило, что в 2020 году мужчина был осужден на 8 лет за изнасилование. Тогда его жертва выжила и смогла сбежать, потому что Александров уснул в пьяном угаре.
Отметим, что соседи задержанного хорошо о нем отзывались. И никогда не подозревали о его прошлом. URA.RU сообщает, что мужчина самостоятельно и за свой счет обустроил песочницу во дворе дома.
Ранее мы писали, что существовала версия о том, что мужчину задержали в аэропорту Екатеринбурга, однако СК опроверг эту информацию.