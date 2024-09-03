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Появились новые подробности о подозреваемом в убийстве девочки в Нижнем Тагиле

Появились новые подробности о подозреваемом в убийстве девочки в Нижнем Тагиле

3 сентября 2024, 14:26
Фото: Изображение Midjourney
Появились новые подробности о мужчине, которого подозревают в убийстве 11-летней Анастасии Якиной из Нижнего Тагила.

40-летнего Владимира Александрова задержали в московском аэропорту Внуково 3 сентября, сообщают в пресс-службе свердловского СК.

Также известно, что 30 августа подозреваемый приглашал отца Насти на шашлык, отец сказал, что пойдет в ночь на работу, и отказал. Возможно, эта информация помогла Александрову выманить девочку.

Журналисты 66.ru смогли отыскать дело человека с такой же фамилией и именем. В 2013 году его посадили в тюрьму почти на 4 года. Тогда его обвиняли в разбое, побоях и мошенничестве.

Издание «Газета.ru» выяснило, что в 2020 году мужчина был осужден на 8 лет за изнасилование. Тогда его жертва выжила и смогла сбежать, потому что Александров уснул в пьяном угаре.

Отметим, что соседи задержанного хорошо о нем отзывались. И никогда не подозревали о его прошлом. URA.RU сообщает, что мужчина самостоятельно и за свой счет обустроил песочницу во дворе дома.

Ранее мы писали, что существовала версия о том, что мужчину задержали в аэропорту Екатеринбурга, однако СК опроверг эту информацию.

Напомним, что Настя пропала 31 августа. Ее искали более 100 человек. 3 сентября ее нашли мертвой в подвале дома, где она жила.

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