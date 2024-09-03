Расправа над ребенком в Тагиле, восстановление дорог, выбросы и задержавшийся ремонт

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
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Updated Сегодня, 17:49
В Нижнем Тагиле трое суток искали и в итоге нашли жестоко убитой 11-летнюю Настю Якину. Тело девочки обнаружили в подвале общежития, в котором она жила вместе с отцом. По горячим следам в Москве был задержан сосед Якиных Владимир Александров, который ранее уже был судим за педофилию. Его доставили в Свердловскую область для проведения следственных действий. Отец убитого ребенка раздавлен горем.
После проведения летних ремонтных работ в Нижнем Тагиле начнут ликвидировать последствия перекопов. На эти цели из городского бюджета выделено почти 5 млн рублей. Подрядчик, который выиграет конкурс, должен завершить работы до 20 октября.
В Нижнем Тагиле реальная экологическая ситуация расходится с официальными данными. Так, по показателям «Уральского УГМС», в августе превышение ПДК вредных веществ в воздухе было зафиксировано лишь 29 августа. Однако в течение месяца тагильчане не только регулярно наблюдали за облаками смога над городом, но и плохо себя чувствовали из-за ужасной вони.
Участок улицы Тимирязева на Вагонке, который перекрыли из-за ремонтных работ, пока не откроют. Коммунальщики обещали завершить ремонтные работы к 3 сентября, однако теперь называется новая дата — 9 сентября.
В Нижнем Тагиле прошла ежегодная церемония вручения премии Аммоса Черепанова. Ее получают школьники, которые достигли хороших результатов в области технического творчества. В 2024 году счастливым обладателем премии стал ученик 7 класса гимназии №86 Семен Зыков. Подросток посещает Городскую станцию юных техников. Он является победителем многих конкурсов, в том числе всероссийских.