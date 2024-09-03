tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 17:47

Published Сегодня, 17:47

Modified Сегодня, 17:49

Updated Сегодня, 17:49

Расправа над ребенком в Тагиле, восстановление дорог, выбросы и задержавшийся ремонт

Расправа над ребенком в Тагиле, восстановление дорог, выбросы и задержавшийся ремонт

3 сентября 2024, 17:47
Фото: Изображение Midjourney
В Тагиле обнаружили тело убитой 11-летней девочки. В городе будут восстановлены перекопанные дороги. В августе тагильчане дышали смогом. Улица на Вагонке откроется позже, чем планировалось. Премию Аммоса Черепанова получил семиклассник. Подводим итоги Нижнего Тагила и области за 3 сентября.

В Нижнем Тагиле трое суток искали и в итоге нашли жестоко убитой 11-летнюю Настю Якину. Тело девочки обнаружили в подвале общежития, в котором она жила вместе с отцом. По горячим следам в Москве был задержан сосед Якиных Владимир Александров, который ранее уже был судим за педофилию. Его доставили в Свердловскую область для проведения следственных действий. Отец убитого ребенка раздавлен горем.

Найдено тело пропавшей в Нижнем Тагиле 11-летней Насти
Узнать подробнее

После проведения летних ремонтных работ в Нижнем Тагиле начнут ликвидировать последствия перекопов. На эти цели из городского бюджета выделено почти 5 млн рублей. Подрядчик, который выиграет конкурс, должен завершить работы до 20 октября.

В Нижнем Тагиле восстановят дороги после перекопов
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле реальная экологическая ситуация расходится с официальными данными. Так, по показателям «Уральского УГМС», в августе превышение ПДК вредных веществ в воздухе было зафиксировано лишь 29 августа. Однако в течение месяца тагильчане не только регулярно наблюдали за облаками смога над городом, но и плохо себя чувствовали из-за ужасной вони.

Вонь в НМУ и день с формальдегидом: стало известно о выбросах в Тагиле за август
Узнать подробнее

Участок улицы Тимирязева на Вагонке, который перекрыли из-за ремонтных работ, пока не откроют. Коммунальщики обещали завершить ремонтные работы к 3 сентября, однако теперь называется новая дата — 9 сентября.

На неделю откладывается открытие улицы на Вагонке в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле прошла ежегодная церемония вручения премии Аммоса Черепанова. Ее получают школьники, которые достигли хороших результатов в области технического творчества. В 2024 году счастливым обладателем премии стал ученик 7 класса гимназии №86 Семен Зыков. Подросток посещает Городскую станцию юных техников. Он является победителем многих конкурсов, в том числе всероссийских.

Обладателем премии Аммоса Черепанова в Нижнем Тагиле стал семиклассник Семен Зыков
Узнать подробнее
Читайте также:
Экоитоги недели, похороны, школьный стадион в Тагиле и фестиваль гик-культурыПоявились новые подробности о подозреваемом в убийстве девочки в Нижнем ТагилеЗадержан подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле
#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Премия#Ремонт#Школьник#Творчество#Дорожные работы#Убийство ребенка#Дополнительное образование#18+#Екатеринбург#Перекрытие дороги#Режим НМУ#Вредные выбросы
Подпишитесь
Подозреваемого в убийстве 11-летней Насти Якиной привезли в Свердловскую область
Сегодня, 16:47
ВИЧ-угроза: в Нижнем Тагиле мужчина утаил от партнерши свой диагноз
Сегодня, 12:16
В Свердловской области резко подорожали расходники для электронных сигарет
Сегодня, 15:03
Востребованность услуг столяров и плотников в Нижнем Тагиле выросла в 2,7 раза
Сегодня, 14:22
Бананы, картошка и водка подешевели в Свердловской области в конце лета
Сегодня, 13:36
Вонь в НМУ и день с формальдегидом: стало известно о выбросах в Тагиле за август
Сегодня, 11:00