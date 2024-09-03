Расправа над ребенком в Тагиле, восстановление дорог, выбросы и задержавшийся ремонт

В Нижнем Тагиле трое суток искали и в итоге нашли жестоко убитой 11-летнюю Настю Якину. Тело девочки обнаружили в подвале общежития, в котором она жила вместе с отцом. По горячим следам в Москве был задержан сосед Якиных Владимир Александров, который ранее уже был судим за педофилию. Его доставили в Свердловскую область для проведения следственных действий. Отец убитого ребенка раздавлен горем.