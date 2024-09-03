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Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Спортсмены из Свердловской области выступают на паралимпийских играх в Париже

Спортсмены из Свердловской области выступают на паралимпийских играх в Париже

3 сентября 2024, 09:35
Фото: 1MI
Два спортсмена из Свердловской области будут соревноваться за первые места на паралимпиаде в Париже.

Легкоатлет Никита Котуков 3 сентября будет сражаться за первое место в прыжках в длину среди мужчин. А уроженка Дегтярска Анастасия Соловьева выступит 7 сентября, сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Отметим, что свердловские атлеты — упорным трудом заслужили звания мастеров спорта России и много раз побеждали на международных соревнованиях.

Министр спорта региона отметил, что Свердловская область известна своими традициями в области паралимпийских соревнований. Он также добавил, что именно Свердловская область начала развивать это движение в стране.

Напомним, что спортсмены по водно-моторному спорту привезли в Нижний Тагил призовые места.

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#Вадим Бредников#Общество#Спорт#Свердловская область#Соревнования#Международные соревнования#Спортсмены#Паралимпийские игры#Олимпиада#Паралимпийцы#Екатеринбург
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