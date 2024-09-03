Спортсмены из Свердловской области выступают на паралимпийских играх в Париже

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Легкоатлет Никита Котуков 3 сентября будет сражаться за первое место в прыжках в длину среди мужчин. А уроженка Дегтярска Анастасия Соловьева выступит 7 сентября, сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Отметим, что свердловские атлеты — упорным трудом заслужили звания мастеров спорта России и много раз побеждали на международных соревнованиях.
Министр спорта региона отметил, что Свердловская область известна своими традициями в области паралимпийских соревнований. Он также добавил, что именно Свердловская область начала развивать это движение в стране.
Напомним, что спортсмены по водно-моторному спорту привезли в Нижний Тагил призовые места.